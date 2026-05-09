Servette peut s'emparer de la tête du Relegation Group en cas de succès à Lucerne samedi (20h30) en Super League. De son côté, Lausanne se déplace affronter la lanterne rouge Winterthour (18h).

Servette peut s'emparer de la tête du Relegation Group en cas de succès à Lucerne. ats

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Invaincus en cinq matches, les Grenat ont l'occasion de s'emparer de la 7e place de Super League occupée par les hommes de Mario Frick en cas de victoire. Les protégés de Jocelyn Gourvennec ont l'occasion de réaliser la passe de dix face aux Lucernois, contre qui ils n'ont plus perdu depuis septembre 2023, soit neuf rencontres.

Face à Winterthour, Lausanne a l'occasion de relever la tête après sa défaite 3-1 contre Lucerne. Le LS peut sceller la relégation du club de la banlieue zurichoise en cas de succès.

Enfin, le dernier derby zurichois entre le FC Zurich et Grasshopper aura lieu à 18h au Letzigrund. Tout autre résultat qu'une victoire condamnerait mathématiquement GC à disputer le barrage de promotion/relégation.