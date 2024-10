La deuxième partie de la 9e journée de Super League dimanche voit Servette se déplacer à St-Gall. Les Grenat doivent profiter de la fessée ramassée par les Brodeurs en Belgique.

Servette veut continuer sur sa lancée du derby lémanique IMAGO/Sports Press Photo

Est-ce qu'après les six buts encaissés à Bruges, les Saint-Gallois vont choisir de tendre l'autre fesse en accueillant les Genevois? Il y a fort à parier que non, mais les largesses défensives, pour rester poli, aperçues jeudi soir, pourraient bien profiter aux hommes de Thomas Häberli.

Après le 6-0 contre Bâle, les Grenat ont relevé la tête et inscrit sept points en trois matches, dont une victoire dans le derby lémanique.

Les deux autres rencontres dominicales offrent un choc au sommet et un classique. Le classique devrait d'ailleurs être un choc au sommet si l'on tient compte des budgets, mais ce Bâle-YB met aux prises le 7e contre le 11e. Les Rhénans ne marquent plus depuis deux matches, alors que les Bernois relèvent un peu la tête en championnat, tout en devant jongler avec la Champions League.

Ce qui fait que le choc au sommet a lieu au Letzigrund entre Zurich et Lugano, co-leaders avec Lucerne (17 pts). Les Tessinois n'ont plus perdu en Super League depuis le 11 août et viennent de remporter leur match de Conference League.

