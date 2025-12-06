Un seul club romand jouera samedi lors de la 16e journée de Super League. Le Servette FC, 10e du classement avec 16 points, se déplace à Zurich pour y affronter Grasshopper à 18h.

Le Servette FC se déplace à Zurich pour y affronter GC samedi IMAGO/Sports Press Photo

Keystone-SDA ATS

Les Grenat de Jocelyn Gourvennec, qui restent sur quatre matches sans victoire en championnat (deux défaites, deux nuls), pourraient glisser à l'avant-dernier rang en cas d'échec face aux Sauterelles (11es, 14 points). Mais GC n'a gagné qu'une seule de ses sept dernières parties en Super League.

Grasshopper Club Zürich - Servette FC sa 06.12. 17:25 - 20:15 ∙ blue Sports Live ∙ Grasshopper Club Zürich - Servette FC Louer avec tv.blue.ch tv.blue.ch

L'événement commence dans: 4h et 19min 4sec

Les deux premiers du classement seront sur le front samedi. Battu dans ses deux dernières sorties, le leader Thoune accueillera Lucerne à 18h. Une nouvelle contre-performance des Bernois pourrait faire les affaires de St-Gall, 2e avec trois longueurs de retard: les Brodeurs recevront dès 20h30 le FC Zurich.