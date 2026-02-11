Servette a obtenu le nul 1-1 à Lugano lors de la 24e journée de Super League. Les Genevois ont puni le minimalisme affiché par les bianconeri qui n'ont plus joué après avoir ouvert le score.

Lugano – Servette 1-1 Super League | 24ème journée | Saison 25/26 11.02.2026

Keystone-SDA ATS

Les 2759 spectateurs présents au Cornaredo n'ont pas assisté à une rencontre inoubliable, tant s'en faut. Les Tessinois ont pris les devants sur un but gag inscrit par Behrens (13e): l'attaquant allemand a bénéficié d'un dégagement de Burch qui a rebondi sur Severin pour se retrouver seul devant Mall.

Les Grenat, bien timides offensivement, ont bénéficié d'un penalty pour une main de Cimignani, mais la tentative de Stevanovic a été sauvée par Saipi (39e). Mieux dans le jeu en seconde période, ils ont égalisé par Mraz (77e) et restent à sept points de la barre. Lugano a concédé un troisième nul consécutif. L'équipe de Mattia Croci-Torti accuse dix longueurs de retard sur Thoune, qui recevra le Lausanne-Sport jeudi.

Des Young Boys décevants

Saint-Gall, qui n'avait récolté que deux points lors de ses trois derniers matches, a renoué avec la victoire en dominant 2-1 des Young Boys bien décevants. Cela permet aux Brodeurs de compter aussi dix points de moins que le leader.

Les Saint-Gallois ont pris un départ idéal, étouffant d'emblée leurs adversaires. Ils ont été vite récompensés avec des réussites de Boukhalfa (5e) et Baldé (11e), qui ont mis en lumière les lacunes récurrentes de la défense bernoise. YB, qui a réagi trop tard (Fassnacht 95e), peut s'estimer heureux de ne pas être reparti avec un score plus sévère, Keller étant sauvé deux fois par sa transversale et réalisant plusieurs arrêts décisifs.

Le FC Zurich s'est pour sa part rapproché à cinq points de la barre grâce à son succès 2-0 contre la lanterne rouge Winterthour, qui semble de plus en plus destinée à la relégation. Les buts du FCZ ont été inscrits par Di Giusto (7e) et Keny (29e/98e), lequel a aussi manqué un penalty à la 84e.

St-Gall – YB 2-1 Super League | 24ème journée | Saison 25/26 11.02.2026