Super League Servette face à l’épreuve d’une équipe en état de grâce

ATS

8.2.2026 - 04:00

Le Servette FC fait face à un grand défi dimanche au Stade de Genève (14h00). Les Grenat accueillent le FC Thoune, leader promu de Super League.

Jocelyn Gourvennec et ses joueurs veulent enfin regagner à domicile.
Jocelyn Gourvennec et ses joueurs veulent enfin regagner à domicile.
ATS

Keystone-SDA

08.02.2026, 04:00

08.02.2026, 08:18

Tenu en échec par le FC Sion samedi dernier (3-3), le SFC doit gagner pour se rapprocher du top 6 alors qu'il ne reste que onze matches à disputer avant la séparation en deux groupes des 12 équipes du championnat. Mais la tâche s'annonce très ardue face à l'équipe de Mauro Lustrinelli, à laquelle tout semble réussir cette saison.

Super League. Thriller à suspense à la Praille : nul spectaculaire entre Servette et Sion !

Super LeagueThriller à suspense à la Praille : nul spectaculaire entre Servette et Sion !

Les Genevois ont d'ailleurs perdu leurs deux premiers duels face aux Bernois (3-1 à Thoune, 1-0 à Genève) et n'ont plus gagné à domicile depuis le 26 octobre et une victoire 2-1 contre Lugano. De son côté, le fringant leader a remporté ses cinq derniers matches de championnat, le dernier face au champion en titre Bâle (2-1).

Servette – Sion 3-3

Servette – Sion 3-3

Super League | 22ème journée | Saison 25/26

31.01.2026

Le LS pour rebondir

Le Lausanne-Sport accueille quant à lui Saint-Gall à la Tuilière (16h30). Face à son ancienne équipe, l'entraîneur du LS Peter Zeidler espère voir ses hommes rebondir une semaine après une défaite mortifiante chez la lanterne rouge Winterthour (2-1).

Super League. La lanterne rouge assombrit la soirée d'un Lausanne-Sport maussade

Super LeagueLa lanterne rouge assombrit la soirée d'un Lausanne-Sport maussade

Un «Klassiker» entre Bâle et le FC Zurich (16h30) vient également compléter cette 23e journée de Super League.

Winterthour – Lausanne-Sport 2-1

Winterthour – Lausanne-Sport 2-1

Super League | 22ème journée | Saison 25/26

31.01.2026

