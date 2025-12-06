  1. Clients Privés
Super League Servette se donne un peu d’air, Thoune fait de la magie

Nicolas Larchevêque

6.12.2025

Servette respire un peu mieux. Le club grenat a renoué avec la victoire (1-0) face à Grasshopper samedi au Letzigrund en ouverture de la 16e journée de Super League. Après deux défaites, le leader Thoune a lui repris sa marche en avant en écrasant (4-1) Lucerne grâce notamment à un but acrobatique de Brighton Labeau.

GC – Servette 0-1

GC – Servette 0-1

Super League | 16ème journée | Saison 25/26

06.12.2025

Keystone-ATS

06.12.2025, 19:54

06.12.2025, 20:18

Le Servette FC a renoué avec la victoire. Après un sombre mois de novembre – 2 points en 4 matches – les Grenat se sont imposés 1-0 au Letzigrund devant les Grasshoppers.

La décision dans une rencontre qui était à juste titre qualifiée de celle de la peur est tombée à la 21e minute. Sur un centre de Timothé Cognat, Steve Rouiller trouvait l’ouverture de la tête pour sa première réussite de la saison. On devait en rester là avec deux équipes en souffrance pour un spectacle bien pauvre.

Dans les rangs zurichois, le triple changement opéré à la 38e déjà témoignait d’un profond désarroi. Quant aux Grenat qui ont perdu sur blessure son gardien et capitaine Jérémy Frick peu avant l’heure de jeu, le manque de maîtrise face à une opposition aussi modeste interpelle. Le vice-champion du printemps dernier tarde vraiment à retrouver son football.

Le bijou de Labeau

Après deux défaites de rang, le FC Thoune a, quant à lui, repris sa marche en avant. Le leader a cueilli un 11e succès cette saison avec une très large victoire à domicile devant le FC Lucerne (4-1).

Dans son antre de la Stockhorn Arena, la formation de l’Oberland avait match gagné à la pause grâce aux réussites de Brighton Labeau (18e), Genis Montolio (34e) et Jan Bamert (36e).

L’ouverture du score de Labeau sur un aussi acrobatique qu’improbable restera sans doute comme l’un des plus beaux buts de l’année. Elle symbolise parfaitement l’allant, l’insouciance et la réussite du néo-promu depuis les trois coups de la saison.

Thoune – Lucerne 4-1

Thoune – Lucerne 4-1

Super League | 16ème journée | Saison 25/26

06.12.2025

