Marco Burch rejoint Servette pour la deuxième partie de la saison de Super League, a annoncé le club mardi. Le défenseur de 25 ans a signé un contrat le liant au club genevois jusqu'en 2028.

𝑴𝒂𝒓𝒄𝒐 𝑩𝒖𝒓𝒄𝒉 signe au Servette FC jusqu'en 2028 et rejoint le groupe à Murcia ! 💪 🫡#NotreVilleNotreClub pic.twitter.com/sUL0SAdjQj — Servette FC (@ServetteFC) January 6, 2026

Keystone-SDA ATS

Marco Burch rejoindra officiellement l'effectif grenat le 15 janvier, date d'ouverture du marché des transferts, et manquera donc la reprise prévue le 14 janvier face à Lausanne. Il a été formé à Lucerne, avant de rejoindre le championnat polonais en 2023.

Lorsqu'il était en place en Suisse centrale, le Lucernois avait remporté la Coupe de Suisse en 2021. Actuellement, les Grenat sont 10e de Super League avec 20 points, à sept points de la 6e place occupée par Sion.