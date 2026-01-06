  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Ski alpin

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Champions League
  6. Ski alpin
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Super League Servette se renforce avec Marco Burch, l'ex-capitaine de Lucerne

ATS

6.1.2026 - 10:37

Marco Burch rejoint Servette pour la deuxième partie de la saison de Super League, a annoncé le club mardi. Le défenseur de 25 ans a signé un contrat le liant au club genevois jusqu'en 2028.

Keystone-SDA

06.01.2026, 10:37

Marco Burch rejoindra officiellement l'effectif grenat le 15 janvier, date d'ouverture du marché des transferts, et manquera donc la reprise prévue le 14 janvier face à Lausanne. Il a été formé à Lucerne, avant de rejoindre le championnat polonais en 2023.

Lorsqu'il était en place en Suisse centrale, le Lucernois avait remporté la Coupe de Suisse en 2021. Actuellement, les Grenat sont 10e de Super League avec 20 points, à sept points de la 6e place occupée par Sion.

Les plus lus

La commune «assumera toute la responsabilité que la justice déterminera»
Manquement constaté : «Nous regrettons amèrement»
Crans-Montana: les langues se délient – Plainte pénale déposée
Les écoles fermeront lors du deuil national
«Je porterai ce fardeau toute ma vie» - Un président éprouvé reconnaît un manquement
Un terrible deuil frappe Pierre Perret