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Super League Jérémy Guillemenot et le Servette FC, c’est terminé

ATS

12.5.2026 - 13:23

Servette se sépare de Jérémy Guillemenot. Le contrat de l'attaquant, enfant du Servette arrivé au club à l'âge de 12 ans, n'a pas été renouvelé, annoncent les Grenat.

Le contrat de Jérémy Guillemenot n'a pas été renouvelé par le Servette FC.
Le contrat de Jérémy Guillemenot n'a pas été renouvelé par le Servette FC.
IMAGO/Sports Press Photo

Keystone-SDA

12.05.2026, 13:23

Jérémy Guillemenot (28 ans) a presque tout connu au club. Champion de Suisse M18 sous Massimo Lombardo en 2015, il a fait ses premières apparitions comme pro la même année, avant de partir à l'étranger, avec les M19 de Barcelone notamment, puis de revenir en 2023 dans le club de son coeur, en provenance de St-Gall.

Il a remporté la Coupe de Suisse avec Servette en 2024, non sans passer par des moments difficiles ces dernières saisons. Il a inscrit 6 buts cette saison en Championnat.

Guillemenot arrive en fin de contrat cet été. Un hommage lui sera rendu lors de la dernière rencontre à domicile de la saison ce mardi au Stade de Genève contre le Lausanne-Sport.

Archive sur Jérémy Guillemenot

Mauvaise passe pour Guillemenot : «Il m'est arrivé de casser des choses !»

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Jérémy Guillemenot a connu une première partie de saison compliquée avec Servette : aucun but et moins de temps de jeu. De plus, l'attaquant s'est blessé légèrement à un genou lors de la préparation. Il raconte cette période difficile.

17.01.2025

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