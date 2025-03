Les Grenat s’enracinent sur le trône de la ligue

Le Servette FC conforte son fauteuil de leader de Super League. Les Grenat se sont imposés 2-0 samedi à Lugano pour prendre cinq points d'avance sur Bâle, qui joue dimanche à Winterthour.

Lugano – Servette 0-2 Credit Suisse Super League // 29ème journée // Saison 24/25 29.03.2025

Keystone-SDA ATS

Les hommes de Thomas Häberli, bien plus cliniques les Bianconeri au Cornaredo, ont cueilli ce précieux succès grâce à des réussites d'Enzo Crivelli (31e) et de Tiemoko Ouattara (83e). La reprise de volée du Français après un centre de Miroslav Stevanovic sur le 1-0 a mis un coup sur la tête des Tessinois, qui avaient largement dominé l'entame de match.

Le SFC repousse ainsi son adversaire du soir à six longueurs et va aborder sa semaine anglaise avec le plein de confiance. Un nouveau succès mardi à Genève face à des Young Boys revenus dans la course permettrait aux Grenat de distancer un autre adversaire direct. S'il fait preuve de la même solidité face aux Bernois ainsi qu'à Saint-Gall dimanche prochain, le Servette FC pourrait bien affirmer un peu plus son statut de favori au titre de champion de Suisse.