Tribune fermée à Genève Servette s’insurge : «Sanctions arbitraires et inéquitables»

Rédaction blue Sport (nl)

4.3.2026

La tribune Nord des supporters du Servette FC restera fermée samedi lors de la réception du FC Zurich. Une décision des autorités genevoises qui a suscité la colère du club de Super League.

La tribune Nord restera fermée samedi suite à l’utilisation de fumigènes lors du dernier derby du Rhône.
La tribune Nord restera fermée samedi suite à l’utilisation de fumigènes lors du dernier derby du Rhône.
KEYSTONE

Rédaction blue Sport (nl)

04.03.2026, 08:51

Le Servette FC devra faire sans ses fans les plus bruyants samedi lors de la réception du FC Zurich au Stade de Genève. Le Conseil d'Etat genevois a en effet décidé mardi de fermer la tribune Nord, qui accueille le kop grenat, suite au comportement jugé «irresponsable» de ce dernier lors du derby du Rhône face au FC Sion (0-0) le week-end dernier. 

Super League. Les autorités ferment la Tribune Nord pour le choc face à Zurich

Super LeagueLes autorités ferment la Tribune Nord pour le choc face à Zurich

Les autorités ont activé le niveau 3 du dispositif «Progresso» en réponse à l’utilisation d’engins pyrotechniques «de manière coordonnée et massive», «mettant en danger la sécurité des spectateurs et des acteurs du jeu». Après l’incident du fumigène qui avait bloqué le trafic ferroviaire à Lausanne à la mi-février, le Canton de Genève a donc décidé d’augmenter d’un degrés son modèle en cascade relatif à la prévention des violences dans le sport.

«Cette situation n’est satisfaisante pour personne»

Ces nouvelles sanctions ont toutefois fait bondir le Servette FC, qui a fait part, mardi dans un communiqué, de «son désarroi face à ces mesures qui le placent dans un cercle vicieux». «Une spirale s’est en effet enclenchée entre : d’une part, les revendications exprimées par des groupes de supporters autour de l’utilisation de la pyrotechnie et, plus largement, des sanctions collectives et, d’autre part, les responsabilités et exigences posées par les autorités. De cette dynamique résultent des sanctions qui impactent uniquement le club et sa communauté de fans», a estimé le club grenat.

«Cette situation n’est satisfaisante pour personne. Nous appelons les clubs, la ligue et les autorités à travailler ensemble afin de trouver des réponses communes à une problématique généralisée. Ce sujet dépasse largement les responsabilités d’un seul club et nous estimons que ces questions doivent être abordées dans un cadre plus large. Un processus de réflexion au niveau national est nécessaire. Le Servette FC souhaite y participer activement, aux côtés de toutes les parties prenantes, afin de construire des solutions durables, équilibrées et responsables pour le football suisse.»

«Acte inacceptable». Le Servette FC condamne avec «fermeté» l'incident lié aux CFF

«Acte inacceptable»Le Servette FC condamne avec «fermeté» l'incident lié aux CFF

Ainsi, l’actuel 10e au classement de Super League a indiqué qu’il «s’oppose clairement aux mesures collectives qui n’ont jamais démontré leur efficacité et qui punissent, aveuglément, des milliers de supporters pour les agissements d’une infime minorité. Ces sanctions sont arbitraires et inéquitables.» Il est «toutefois pleinement conscient de ses responsabilités en tant qu’organisateur» et se soumet «aux décisions et aux mesures prononcées par les autorités».

«Nous réaffirmons avec force notre volonté qui reste inchangée : garantir la sécurité, préserver la passion et défendre un cadre juste pour l’ensemble de notre communauté», a conclu le SFC. 

Super League. Un point de plus, mais toujours pas de déclic pour Servette

Super LeagueUn point de plus, mais toujours pas de déclic pour Servette

Winterhour – Servette 1-1

Winterhour – Servette 1-1

Super League | 28ème journée | Saison 25/26

03.03.2026

