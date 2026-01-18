  1. Clients Privés
Super League Servette contrarié devant son public par un Zurich réduit à dix

Nicolas Larchevêque

18.1.2026

Servette n'est pas parvenu à battre le FC Zurich lors de la 20e journée de Super League. A Genève, les Zurichois réduits à 10 en fin de match ont tenu bon pour conserver le nul 1-1.

Servette – Zurich 1-1

Servette – Zurich 1-1

Super League | 20ème journée | Saison 25/26

18.01.2026

Keystone-ATS

18.01.2026, 15:58

18.01.2026, 17:00

L'équipe de Jocelyn Gourvennec n'a toujours pas gagné en 2026, après sa défaite contre Lausanne mercredi 1-0. Les Genevois n'ont pas saisi l'occasion d'empocher une victoire qui semblait à leur portée, notamment après l'expulsion à la 72e du défenseur zurichois Lindrit Kamberi pour une faute de dernier recours sur Florian Ayé.

Marco Burch s'illustre

Après un début de rencontre offensif, Servette a fini par trouver la faille à la 20e. Parfaitement servie par Lilian Njoh, la nouvelle recrue des Grenat Marco Burch a pu débloquer son compteur dès sa première apparition avec le SFC. Cependant, un cafouillage dans la défense genevoise a permis au FCZ d'égaliser à la 28e grâce à Damenius Reverson.

Le SFC n'a plus connu la victoire depuis le 6 décembre, et reste à la 10e place de Super League avec 21 points. Le FCZ a concédé un 4e match sans victoire en championnat, et se maintient à la 8e place du classement avec 25 unités.

Super League. Lausanne met fin à douze ans de disette au Wankdorf !

Super LeagueLausanne met fin à douze ans de disette au Wankdorf !

Timothé Cognat : «On ne va pas cracher sur ce point»

Timothé Cognat : «On ne va pas cracher sur ce point»

La réaction de Timothé Cognat après le match nul (1-1) du Servette FC face au FC Zurich dimanche en Super League.

18.01.2026

