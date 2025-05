Xherdan Shaqiri est toujours l'homme providentiel que son FC Bâle espérait retrouver. L'ancien international aux 125 sélections et au pied gauche magique a porté le club rhénan vers un 21e titre de champion de Suisse, parachevant son oeuvre avec un «hat-trick» samedi à Lugano.

Xherdan Shaqiri a été le moteur du FC Bâle KEYSTONE

Keystone-SDA ATS

Son retour au bercail, acté le 16 août dernier alors que quatre journées de Super League avaient déjà été jouées, avait pourtant été accueilli avec un certain scepticisme. Les quelque 30 mois passés en MLS au Chicago Fire semblaient finalement bien s'apparenter à une pré-retraite.

Mais «XS» demeure à 33 ans un joueur d'exception, et il a très vite donné raison aux dirigeants rhénans qui lui ont accordé un contrat de trois ans. Après des débuts timides, il a fait étalage de toute sa classe à son huitième match avec les «Rotblau» en réussissant deux buts et trois passes décisives à Winterthour le 26 octobre.

Et Xherdan Shaqiri n'a fait que monter en puissance cette saison, à mesure aussi que la confiance de son coach Fabio Celestini augmentait. Auteur d'un premier triplé face à Servette un mois plus tard, il a survolé la phase finale d'un championnat dans lequel il a déjà inscrit 18 buts et délivré 20 passes décisives.

Grâce à lui

Car c'est bien grâce au double vainqueur de la Ligue des champions que le FC Bâle a pu reconquérir un titre qui lui échappait depuis 2017. Le 16 mars, après une défaite subie face à Young Boys au Parc St-Jacques, les Rhénans accusaient toujours 2 longueurs de retard sur le leader d'alors Servette.

Mais le FCB a pu compter sur un Xherdan Shaqiri irrésistible depuis la dernière fenêtre internationale. «XS» a cumulé 9 buts et 8 passes décisives au cours des sept derniers matches de championnat, tous remportés par un FC Bâle qui a marqué pas moins de 25 buts au passage (dont 5 dans chacune de ses trois dernières parties)!

Bâle de retour au sommet

Longtemps impuissant face à la domination des Young Boys (six titres sur les sept dernières saisons), Bâle savoure un titre qui semblait bien improbable en juillet 2024. Le retour de Xherdan Shaqiri, parti à l'été 2012 au Bayern après que le FCB avait décroché le troisième de ses huit sacres consécutifs, aura bien tout changé.