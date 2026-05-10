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Super League Sion a une belle carte à jouer face à Thoune

ATS

10.5.2026 - 07:00

A trois journées de la fin, Sion a une jolie carte à jouer face à Thoune à Tourbillon dimanche (16h30). En cas de succès, la troupe de Didier Tholot peut se rapprocher de la 3e place de Super League, synonyme de barrages européens.

Sion peut relancer ses ambitions européennes face à Thoune.
Sion peut relancer ses ambitions européennes face à Thoune.
IMAGO/Sports Press Photo

Keystone-SDA

10.05.2026, 07:00

Fraîchement couronné, le champion de Suisse n'a plus rien à jouer d'ici le terme de la saison. L'occasion est donc belle pour les Sédunois de triompher des Bernois, qui devront se passer de leur coach à succès Mauro Lustrinelli, suspendu.

Invaincus en sept matches, les Valaisans n'ont jamais brillé face à Thoune cette saison, concédant la défaite à trois reprises en autant de rencontres contre le club de l'Orberland bernois. Sion (58 points) peut faire un pas de géant dans la lutte qui l'oppose à Bâle (56) pour la 4e place. Le club rhénan affronte Young Boys à Berne au même moment.

Plus tôt dans l'après-midi (14h), Lugano croisera le fer avec Lugano dans une rencontre où peut se jouer la 2e place du championnat. Actuellement à égalité avec 63 points, un succès de l'une de ces deux équipes consoliderait ses chances de terminer derrière Thoune.

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