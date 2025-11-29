  1. Clients Privés
Super League Sion accroché au Tessin et toujours sevré de victoire

Nicolas Larchevêque

29.11.2025

Le FC Sion a obtenu un bon point en faisant 1-1 à Lugano lors de la 15e journée de Super League. Les Valaisans peuvent cependant nourrir quelques regrets, car la victoire semblait à leur portée.

Lugano – Sion 1-1

Lugano – Sion 1-1

Super League | 15ème journée | Saison 25/26

29.11.2025

Keystone-ATS

29.11.2025, 19:54

29.11.2025, 21:13

Les bianconeri ont pris l'avantage grâce à un somptueux coup franc de Cimigiani (29e). Sion a répliqué grâce à Chipperfield (63e). Mais les visiteurs ont galvaudé deux superbes occasions par Nivokazi. Sa reprise de la tête a été miraculeusement sauvée par Saipi (24e), avant que l'attaquant kosovar ne tire un penalty à côté (56e).

Au classement, les deux clubs restent ainsi séparés par deux points. Lugano (5e) en compte 23, et Sion (6e) 21.

Ali Kabacalman : «Il y a la manière, il manque juste les points»

Ali Kabacalman : «Il y a la manière, il manque juste les points»

La réaction d’Ali Kabacalman, capitaine du FC Sion, après le nul (1-1) obtenu par son équipe à Lugano samedi en Super League.

29.11.2025

Zurich revient sur Sion

Le FC Zurich a pour sa part remporté le derby de la Limmat contre Grasshopper. Au Letzigrund, il s'est imposé 1-0 grâce à une réussite de Kamberi à la 20e. Ces trois points sont précieux pour le FCZ dans la lutte pour la barre : désormais au 7e rang, l'équipe ne compte qu'une longueur de retard sur Sion.

Zurich – GC 1-0

Zurich – GC 1-0

Super League | 15ème journée | Saison 25/26

29.11.2025

