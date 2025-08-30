  1. Clients Privés
Super League Le FC Sion vise un nouveau coup d'éclat face au FC Bâle

ATS

30.8.2025 - 04:40

Le FC Sion accueille le FC Bâle samedi soir à Tourbillon pour le compte de la 5e journée de Super League (20h30). Les Valaisans veulent reprendre leurs bonnes habitudes en championnat.

Les Sédunois n'ont plus joué depuis deux semaines.
Les Sédunois n'ont plus joué depuis deux semaines.
KEYSTONE

Keystone-SDA

30.08.2025, 08:17

Trois semaines après le 0-0 obtenu sur la pelouse des Young Boys, les hommes de Didier Tholot visent un nouveau coup d'éclat face à l'un des favoris au titre de champion de Suisse. Les Sédunois n'ont plus joué depuis deux semaines et leur victoire 2-0 en Ajoie au premier tour de la Coupe de Suisse.

Super League. Dans la fournaise bernoise, Sion ne se laisse pas intimider

Super LeagueDans la fournaise bernoise, Sion ne se laisse pas intimider

Toujours invaincu en Super League, Sion tentera de reprendre sa marche en avant face à un adversaire qui reste sur une élimination en barrages de la Ligue des champions. La tâche sera toutefois difficile pour les Valaisans, qui n'ont plus battu les Rhénans depuis septembre 2022.

Ligue des champions. Battu à Copenhague, le FC Bâle devra se contenter de l'Europa League

Ligue des championsBattu à Copenhague, le FC Bâle devra se contenter de l'Europa League

UHD HDR FC Sion - FC Bâle 1893
UHD HDR FC Sion - FC Bâle 1893

sa 30.08. 20:10 - 23:10 ∙ blue Sports Live ∙ UHD HDR FC Sion - FC Bâle 1893

Louer avec tv.blue.ch
  • tv.blue.ch

  • L'événement commence dans:  10h et 13min 5sec

