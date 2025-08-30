Le FC Sion accueille le FC Bâle samedi soir à Tourbillon pour le compte de la 5e journée de Super League (20h30). Les Valaisans veulent reprendre leurs bonnes habitudes en championnat.

Les Sédunois n'ont plus joué depuis deux semaines. KEYSTONE

Keystone-SDA ATS

Trois semaines après le 0-0 obtenu sur la pelouse des Young Boys, les hommes de Didier Tholot visent un nouveau coup d'éclat face à l'un des favoris au titre de champion de Suisse. Les Sédunois n'ont plus joué depuis deux semaines et leur victoire 2-0 en Ajoie au premier tour de la Coupe de Suisse.

Toujours invaincu en Super League, Sion tentera de reprendre sa marche en avant face à un adversaire qui reste sur une élimination en barrages de la Ligue des champions. La tâche sera toutefois difficile pour les Valaisans, qui n'ont plus battu les Rhénans depuis septembre 2022.