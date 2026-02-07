  1. Clients Privés
Super League Deux semaines après, Sion accueille à nouveau Lucerne

ATS

7.2.2026 - 04:00

Quatre jours après son élimination en Coupe de Suisse, le FC Sion accueille Lucerne samedi en Super League (18h00). Les deux équipes s'étaient déjà affrontées il y a deux semaines à Tourbillon (1-1).

Les Sédunois doivent rebondir après le scénario improbable de mardi.
Les Sédunois doivent rebondir après le scénario improbable de mardi.
KEYSTONE

Keystone-SDA

07.02.2026, 04:00

07.02.2026, 07:56

Les Valaisans tenteront à la fois d'oublier leur inexplicable défaite contre Grasshopper (4-3 après prolongations) et de faire mieux qu'un match nul face à des Lucernois qui ont eux aussi été éliminés en quart de finale de la Coupe mercredi, par le surprenant Stade Lausanne-Ouchy.

Coupe de Suisse. Le FC Sion éliminé au terme d’un scénario totalement irrationnel !

Coupe de SuisseLe FC Sion éliminé au terme d’un scénario totalement irrationnel !

Les joueurs de Suisse centrale n'ont pas encore gagné en championnat depuis le début de l'année 2026 et restent sur un autre match nul arraché à domicile contre Saint-Gall (2-2). Les Sédunois aussi ont obtenu un point in extremis le week-end dernier, sur le terrain du Servette FC (3-3).

Un succès permettrait à Sion de conforter sa place dans le top 10, tandis que Lucerne doit gagner pour prendre ses distances avec GC, actuel barragiste. Les Sauterelles seront d'ailleurs en lice en soirée face à Young Boys (20h30), peu après le match entre la lanterne rouge Winterthour et Lugano (18h00).

