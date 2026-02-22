  1. Clients Privés
Super League Sion défie Young Boys, Lausanne veut frapper à Lugano

ATS

22.2.2026 - 04:01

Deux clubs romands sont en lice dimanche en Super League. Sion accueille Young Boys, tandis que le Lausanne-Sport (14h00) se rend à Lugano (16h30).

Les Sédunois doivent rebondir après leur défaite sur la pelouse du leader thounois.
Les Sédunois doivent rebondir après leur défaite sur la pelouse du leader thounois.
KEYSTONE

Keystone-SDA

22.02.2026, 04:01

22.02.2026, 07:25

Les Valaisans veulent rebondir après avoir subi la loi du leader Thoune le week-end dernier (défaite 1-0). Un succès face aux Bernois leur permettrait de prendre une vraie option sur la participation au Championship Group.

Lausanne devra de son côté trouver de la fraîcheur trois jours après son déplacement en Tchéquie en Conference League (1-1 à Olomouc). Mais les Vaudois doivent aussi engranger des points s'ils entendent se rapprocher de la barre et d'YB, six points devant eux.

Enfin, la dernière affiche du week-end oppose Lucerne à Bâle (16h30).

Le dernier match du FC Sion en Super League

Thoune – Sion 1-0

Thoune – Sion 1-0

Super League | 25ème journée | Saison 25/26

15.02.2026

