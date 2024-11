La 14e journée de Super League se conclut dimanche. Privé de victoire en championnat depuis le 10 août, Sion accueille notamment le FC Lucerne dès 14h15.

Le FC Sion attend une victoire en Super League depuis le mois d’août. KEYSTONE

ATS

Auteurs d'un début de saison plus que prometteur avec 9 points conquis dans les quatre premières journées, les Sédunois couchent sur une série de neuf matches sans victoire en Super League (quatre défaites et cinq nuls). Ils pointent au 9e rang, avec six points de plus que la lanterne rouge Winterthour.

Le mal semble profond sur le plan offensif: la troupe de Didier Tholot n'a inscrit que six buts dans ses neuf dernières rencontres de Super League. Lucerne a pour sa part marqué six fois dans ses trois derniers matches de SL. Il reste sur un succès 2-0 face à GC qui lui permet de se retrouver 5e à trois points de la tête.

Co-leader de la Super League avant cette 14e journée, Lugano se déplace pour sa part à Berne pour y défier Young Boys à 16h30. Les deux équipes ont connu la défaite sur la scène européenne cette semaine, Lugano s'inclinant même lourdement jeudi à Backa Topola. Le dernier match de cette journée verra Grasshopper accueillir St-Gall.

Archives FC Sion

