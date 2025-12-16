  1. Clients Privés
Super League Sion à l'épreuve de St-Gall, dauphin du leader

ATS

16.12.2025 - 04:01

Mardi soir, le FC Sion est engagé pour la 18e journée de Super League. Les hommes de Didier Tholot se déplacent à St-Gall qui vient de faire tomber le leader Thoune.

Sion doit poursuivre sur sa bonne voie.
Sion doit poursuivre sur sa bonne voie.
KEYSTONE

Keystone-SDA

16.12.2025, 04:01

16.12.2025, 07:25

La victoire étriquée (1-0) face à GC sur un penalty de Kololli a permis aux Sédunois de se constituer un petit matelas de trois points par rapport au 7e, Zurich. Mais les Zurichois traversent une période difficile, alors que les Brodeurs sont deuxièmes au classement. Reste que les Saint-Gallois ont perdu leur dernier match à domicile 2-1 face à Zurich, ce qui veut dire que les Valaisans peuvent s'inspirer de cela.

Super League. Raté immanquable et histoire de penalties : Sion s’offre un succès capital

Super LeagueRaté immanquable et histoire de penalties : Sion s’offre un succès capital

Ils peuvent également s'appuyer sur un gardien en forme puisqu'Anthony Racioppi a sorti deux clean sheets sur ses deux derniers matches en se montrant décisif.

L'autre rencontre de la soirée semble déséquilibrée sur le papier avec la lanterne rouge Winterthour qui reçoit le leader Thoune.

