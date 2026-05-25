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Super League Le FC Sion et Winsley Boteli liés jusqu'en 2030

ATS

25.5.2026 - 11:58

Winsley Boteli a signé jusqu'en juin 2030 avec Sion, a annoncé la formation lundi. Le club de Super League a utilisé son option d'achat sur l'attaquant qui était en prêt du Borussia Mönchengladbach.

Winsley Botelli a signé jusqu'en juin 2030 avec Sion.
Winsley Botelli a signé jusqu'en juin 2030 avec Sion.
KEYSTONE

Keystone-SDA

25.05.2026, 11:58

25.05.2026, 12:33

L'international suisse M21 a inscrit 11 buts toutes compétitions confondues lors de sa première saison passée sous les couleurs sédunoises. «Winsley a parfaitement répondu à nos attentes cette saison. C’est un jeune joueur ambitieux, travailleur et attaché au collectif», a déclaré le directeur sportif Barthélémy Constantin à propos de son protégé de 19 ans.

De son côté, le Genevois s'est lui aussi réjoui de continuer d'évoluer à Tourbillon: «Cette saison m’a permis de progresser énormément et je suis convaincu que le meilleur reste à venir ici. J’ai envie de continuer à grandir avec cette équipe et de tout donner pour ce maillot.»

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