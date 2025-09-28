  1. Clients Privés
Super League Sion et Lausanne se neutralisent à Tourbillon

ATS

28.9.2025 - 18:31

Le FC Sion et le Lausanne-Sport n'ont pas su se départager dimanche à Tourbillon (0-0). Ce match nul arrange davantage les Sédunois que les Vaudois, qui ne décollent toujours pas en Super League.

Sion – Lausanne 0-0

Super League | 7ème journée | Saison 25/26

28.09.2025

Keystone-SDA

28.09.2025, 18:31

28.09.2025, 18:45

Les deux formations romandes ont pourtant eu des occasions d'empocher les trois points sous le soleil valaisan, surtout lors d'une deuxième mi-temps animée. Mais les montants des deux portiers en ont décidé autrement.

Theo Bair, l'avant-centre recruté pour pallier le départ de Kaly Sène, n'est pas passé loin d'ouvrir son compteur but avec le LS. Le puissant attaquant canadien a toutefois vu sa frappe du gauche être repoussée par la barre transversale d'Anthony Racioppi (55e).

Super League. Après deux défaites, Young Boys se redonne des couleurs

Super LeagueAprès deux défaites, Young Boys se redonne des couleurs

A la 63e, c'est le poteau de Karlo Letica qui a renvoyé une tête d'Ilyas Chouaref, le Sédunois le plus remuant dimanche. Le numéro 7 du FC Sion, qui avait manqué ouvrir le score d'un joli extérieur du pied droit en première mi-temps (9e), était à la retombée d'un coup-franc bien botté par Benjamin Kololli.

Lausanne finit encore à 10

Lausanne s'est encore procuré une double occasion à la 83e, Bair butant par deux fois devant Racioppi. Inspiré par les exploits de son vis-à-vis, Letica s'est à son tour envolé pour détourner un coup-franc direct de Donat Rrudhani (86e), alors que son défenseur Bryan Okoh venait de se faire expulser pour un deuxième jaune.

Les deux équipes peuvent donc nourrir des regrets, mais c'est surtout Lausanne, dont le dernier et unique succès en Super League remonte au 27 juillet, qui doit gentiment s'inquiéter. A moins que le retour sur la scène européenne jeudi avec la réception des Islandais de Breidablik en Conference League ne leur permette d'enfin relancer la machine.

