Dimanche après-midi à Tourbillon, à l'occasion de la 32e journée de Super League, le FC Sion et le Servette FC se sont quittés sur un nul (1-1) qui n'arrange personne. Si aucune des deux équipes n'est parvenue à empocher les trois points alors qu'elles en avaient cruellement besoin, l'une pour rester dans la course au titre, l'autre pour se donner de l'air au classement, voici trois points (!) à retenir de ce troisième et dernier derby du Rhône de la saison.

Sion – Servette 1-1 Credit Suisse Super League // 32ème journée // Saison 24/25 13.04.2025

Clara Francey, à Sion Clara Francey

On a aimé...

... la deuxième mi-temps du FC Sion. Après une première période aux allures de round d'observation, dont la plus grosse occasion fut sédunoise - un poteau de Benjamin Kololli (33e) - malgré les neuf corners obtenus par Servette, la partie s'est quelque peu animée, sans véritablement s'enflammer, au retour des vestiaires sous l'impulsion des Valaisans. Ce même Benjamin Kololli ne s'était pas trompé lorsqu'il annonçait à notre micro à la mi-temps que la seconde période serait «plus ouverte».

Et le Chablaisien et ses coéquipiers ont vu leurs efforts récompensés à la 65e minute, lorsque Numa Lavanchy, parfaitement servi par Kreshnik Hajrizi, a ouvert le score d'une superbe frappe croisée. Mais les hommes de Didier Tholot n'ont conservé leur avantage que quatre petites minutes, avant qu'Alioune Ndoye, oublié par la défense sédunoise, n'égalise de la tête sur une offrande de Dereck Kutesa (1-1, 69e).

S'ils peuvent regretter de ne pas avoir empoché les trois points, les Valaisans peuvent néanmoins se féliciter de ne pas avoir craqué dans le temps additionnel, comme ce fut le cas lors des deux dernières journées. Et ce, alors même que l'expulsion pour un deuxième avertissement de Noé Sow (82e) laissait redouter un nouveau scénario catastrophe...

Timothy Fayulu : «Il y a un peu de frustration, mais on va garder le positif» Au micro de blue Sport, le gardien du FC Sion analyse la performance des siens contre Servette (nul 1-1). 13.04.2025

On a moins aimé...

... la tendresse de ce derby. Il faut bien le dire, ce 144e derby du Rhône a manqué de mordant. Peu de duels rugueux, peu de tensions sur le terrain, et une ambiance globalement très correcte : à n'en pas douter, l'enjeu - élevé des deux côtés - a pris le pas sur la rivalité dimanche à Tourbillon.

En effet, si la partie s'est brièvement enflammée autour de l'heure de jeu, avec les deux buts inscrits coup sur coup, elle n'a jamais réellement basculé dans l'intensité que l'on attend d'un derby. Le feu, lui, était en tribunes, et ce, pendant 90 minutes.

Le joueur...

... Luca Scandurra. Avec la blessure de Steve Rouiller et les suspensions de Keigo Tsunemoto et Bradley Mazikou, Thomas Häberli a dû réinventer sa défense dimanche après-midi. Et sur le flanc droit, c'est un véritable coup de poker que le Lucernois a tenté : celui de titulariser un joueur qui, une semaine plus tôt, ne s'était encore jamais entraîné avec le groupe.

Un pari osé mais payant, puisque pour son premier match avec les pros, Luca Scandurra (19 ans) a largement tenu son rang. Visiblement à l'aise, le jeune homme, qui évolue d'ordinaire avec les M21 du club en 1ère ligue, s'est même permis deux percées offensives (22e et 90e), témoignant d'un certain culot et d'une belle assurance pour un novice à ce niveau. Scandurra, assurément un nom à retenir.