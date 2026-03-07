  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Ski alpin

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Ski alpin
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Autres
  9. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Super League Sion pour rebondir et Servette pour mettre fin à sa terrible série

ATS

7.3.2026 - 04:01

Sion et Servette jouent à domicile samedi lors de la 29e journée de Super League (18h00). Les Valaisans accueillent la lanterne rouge Winterthour, tandis que les Grenat reçoivent le FC Zurich.

Les Sédunois sont bien placés à cinq journées de la séparation en deux groupes.
Les Sédunois sont bien placés à cinq journées de la séparation en deux groupes.
KEYSTONE

Keystone-SDA

07.03.2026, 04:01

07.03.2026, 07:16

Avec huit points d'avance sur la barre, Sion est bien placé pour disputer le Championship Group, alors qu'il ne reste que cinq matches à disputer avant la phase finale du championnat. Battu à Lugano mercredi (2-1), les Sédunois semblent en revanche trop loin du podium et des places européennes.

Super League. YB renforce son rang, Sion surpris au Tessin et Lausanne revit

Super LeagueYB renforce son rang, Sion surpris au Tessin et Lausanne revit

Servette doit pour sa part mettre fin à sa terrible série de cinq matches nuls consécutifs. Les Grenat, qui sont toujours sous la menace du barragiste Grasshopper (à six points derrière) n'ont plus gagné depuis le 25 janvier à Saint-Gall et leur dernier succès à Genève remonte au 26 octobre.

Tribune fermée à Genève. Servette s’insurge : «Sanctions arbitraires et inéquitables»

Tribune fermée à GenèveServette s’insurge : «Sanctions arbitraires et inéquitables»

Les plus lus

Crans-Montana : nouvelles révélations sur les employés du service de sécurité publique
Moqué par Jimmy Fallon, Donald Trump mène la guerre «au feeling» !
Barack Obama tire à boulets rouge sur l'administration Trump
Un jeune bûcheron se fait passer pour une femme et défraie la chronique
Nuit d’horreur chez Pinturault : quatre hommes condamnés