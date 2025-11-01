  1. Clients Privés
Super League Déroute romande : Sion face au leader, Servette face au dernier

ATS

1.11.2025 - 20:02

Tous deux en déplacement, Sion et Servette ont connu la défaite samedi en Super League.

Thoune – Sion 2-1

Thoune – Sion 2-1

Super League | 12ème journée | Saison 25/26

01.11.2025

Keystone-SDA

01.11.2025, 20:02

01.11.2025, 21:34

Les Sédunois ont subi la loi du leader Thoune, alors que les Grenat n'ont pas pu empêcher Winterhour de décrocher son premier succès de la saison (4-2).

Le FC Sion s'est incliné 2-1 à Thoune, une semaine après avoir été battu 1-0 par le même adversaire à Tourbillon. Les hommes de Didier Tholot peuvent regretter le penalty manqué par Kabacalman (30e), dont la «Panenka» a tout juste effleuré la transversale, alors que son équipe menait logiquement 1-0 après un but de Baltazar (15e).

Super League. Trois défis romands en terre alémanique

Super LeagueTrois défis romands en terre alémanique

Invaincus jusqu'ici à l'extérieur dans ce championnat 2025/26, les Sédunois ont plié dès la 39e minute, Christopher Ibayi inscrivant son 7e but de la saison en reprenant un centre de Michael Heule. C'est Elmin Rastoder qui a donné la victoire au FC Thoune à la 65e, après s'être joué du défenseur sédunois Jan Kronig.

Le portier Niklas Steffen a fait le reste du boulot, réussissant notamment une parade décisive sur une tête à bout portant de Bouchlarhem (75e). Thoune prend ainsi provisoirement sept longueurs d'avance sur son dauphin St-Gall, qui se rendra à Lugano dimanche.

Super League. Un petit Sion s'incline face à l'improbable leader Thoune

Super LeagueUn petit Sion s'incline face à l'improbable leader Thoune

Lavanchy : «De notre faute, on avait les moyens de faire plus»

Lavanchy : «De notre faute, on avait les moyens de faire plus»

Le défenseur du FC Sion livre son analyse de la nouvelle défaite face au FC Thoune, malgré une première mi-temps maîtrisée de son équipe.

01.11.2025

Golliard en héros

Servette, qui restait sur deux victoires d'affilée en Super League, a manqué l'occasion de revenir à un point de Sion au classement. Les joueurs de Jocelyn Gourvennec ont pourtant eux aussi ouvert la marque, sur une réussite de Florian Ayé (40e), auteur de son 6e but de la saison après un bel enchaînement contrôle-tir.

Winterthour – Servette 4-2

Winterthour – Servette 4-2

Super League | 12ème journée | Saison 25/26

01.11.2025

Mais Winterthour n'a rien lâché. Une semaine après avoir arraché face à Lucerne son troisième point de la saison, «Winti» a renversé la table grâce notamment au Fribourgeois Théo Golliard, auteur d'un doublé décisif en deux minutes (52e 1-1, 54e 2-1).

Mené 3-1 après un but de Randy Schneider (69e), le Servette FC a pu y croire lorsque David Douline a marqué le 3-2 à la 91e. Mais Elias Maluvunu a scellé le score deux minutes plus tard pour assurer au Winterthour de Patrick Rahmen sa première victoire de la saison à l'occasion de cette 12e journée.

Golliard : «Dans la vie, il faut tirer, sinon on ne marque pas»

Golliard : «Dans la vie, il faut tirer, sinon on ne marque pas»

L’attaquant fribourgeois Théo Golliard a réussi un doublé et est revenu sur sa performance, mais aussi sur celle de ses coéquipiers.

01.11.2025

Bronn : « En 2e période, on s’est écroulé »

Bronn : « En 2e période, on s’est écroulé »

Le défenseur central du Servette FC est revenu sur les clés de la défaite des siens face à la lanterne rouge.

01.11.2025

Sion et Servette s'inclinent à l'extérieur - Gallery
Sion et Servette s'inclinent à l'extérieur - Gallery. La joie d'Elmin Rastoder, auteur du but de la victoire face à Sion

La joie d'Elmin Rastoder, auteur du but de la victoire face à Sion

Photo: ATS

Sion et Servette s'inclinent à l'extérieur - Gallery. Le FC Winterthour de Patrick Rahmen a cueilli samedi son 1er succès de la saison en SL

Le FC Winterthour de Patrick Rahmen a cueilli samedi son 1er succès de la saison en SL

Photo: ATS

