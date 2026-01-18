  1. Clients Privés
Super League Sion glane un bon point à Bâle, Thoune mate GC en patron

Nicolas Larchevêque

18.1.2026

Le FC Sion est allé prendre un point (1-1) au FC Bâle au dimanche Parc St-Jacques en conclusion de la 20e journée de Super League. Liam Chipperfield (58e) a répondu à l’ouverture de score rapide des Rhénans. Le leader Thoune n’a lui pas tremblé face à GC (3-1) au Letzigrund.

Bâle – Sion 1-1

Bâle – Sion 1-1

Super League | 20ème journée | Saison 25/26

18.01.2026

Keystone-ATS

18.01.2026, 18:25

18.01.2026, 18:55

Sion n'a pas démérité mais a concédé le nul 1-1 à Bâle lors de la 20e journée de Super League. Surpris d'entrée, les hommes de Didier Tholot ont trouvé les ressources pour égaliser en seconde période.

Mis sous pression d'entrée par les Rhénans, Sion n'est pas parvenu à enchaîner après leur victoire à Tourbillon mercredi face à la lanterne rouge Winterthour. Cinquièmes au classement, les Valaisans restent la meilleure équipe romande grâce à leurs 31 unités, à deux points du FCB, quatrième.

Drame de Crans-Montana. Christian Constantin : «Les mots soulagent le coeur, mais les factures arrivent...»

Drame de Crans-MontanaChristian Constantin : «Les mots soulagent le coeur, mais les factures arrivent...»

Bâle a pris le contrôle de la rencontre dès la 4e minute. Sur un coup franc de Xherdan Shaqiri, Flavius Daniliuc a frappé un boulet de canon à bout portant pour transpercer le dernier rempart sédunois Anthony Racioppi.

Racioppi encore décisif

Le portier valaisan a cependant eu la main ferme pour dévier le tir entrant d'Andrej Bacanin à la 18e. En deuxième mi-temps, le meilleur buteur de Sion Rilind Nivokazi a trouvé Liam Chiperfield pour l'égalisation à la 58e, tandis que Shaqiri a vu son tir de la 75e stoppé par un Racioppi attentif.

Super League. Servette contrarié devant son public par un Zurich réduit à dix

Super LeagueServette contrarié devant son public par un Zurich réduit à dix

À Zurich, Thoune s'est joué de Grasshopper 3-1. Emerin Rastoder (5e) puis Kastriot Imeri (9e) ont rapidement mis les Bernois en orbite. Malgré la réduction du score des Sauterelles attribuée au malheureux portier thounois Niklas Steffen (50e), Fabio Fehr a mis les siens à l'abri à la 69e pour assurer au leader du championnat une 3e victoire de rang.

Les hommes de Mauro Lustrinelli comptent désormais six points d'avance sur leur poursuivant Saint-Gall, qui compte un match de moins.

GC – Thoune 1-3

GC – Thoune 1-3

Super League | 20ème journée | Saison 25/26

18.01.2026

