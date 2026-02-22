  1. Clients Privés
Super League Sion impressionne, Lausanne et Servette marquent le pas

ATS

22.2.2026 - 19:43

Le FC Sion pourrait bien être le seul représentant romand dans le Championship Group de Super League. Les Valaisans ont signé une probante victoire dimanche contre Young Boys (3-1), alors que Lausanne, battu à Lugano (2-1) et Servette, tenu en échec par Saint-Gall samedi (1-1), n'avancent plus.

Sion – YB 3-1

Sion – YB 3-1

Super League | 26ème journée | Saison 25/26

22.02.2026

Keystone-SDA

22.02.2026, 19:43

Cette belle victoire valaisanne acquise à Tourbillon porte la marque de Rilind Nivokazi. L'attaquant kosovar, qui n'avait plus fait trembler les filets depuis le 7 décembre, a inscrit un triplé pour porter son total de buts à 11 cette saison.

Young Boys, qui a réagi timidement avec une réussite de Joël Monteiro, continue de décevoir malgré un effectif alléchant. Alors que Sion (4e) est plus proche du podium que de la barre, les Bernois (6es) n'ont plus que trois longueurs d'avance sur Lucerne (7e).

Super League. Sion terrasse les Young Boys grâce à un triplé de Nivokazi !

Super LeagueSion terrasse les Young Boys grâce à un triplé de Nivokazi !

Le LS et Servette patinent

Le top 6 continue en revanche de s'éloigner pour les deux autres clubs romands du championnat. Opposé samedi à St-Gall, Servette a concédé un match nul de plus au Stade de Genève, où il ne s'est plus imposé depuis... le 26 octobre.

Super League. Bredouille à Lugano, Lausanne prolonge sa série noire

Super LeagueBredouille à Lugano, Lausanne prolonge sa série noire

Avec une seule victoire en huit matches en 2026, les Grenat n'avancent plus, même si la 6e place est théoriquement toujours atteignable. Dixième, le SFC compte huit points de retard sur YB alors qu'il reste encore sept matches avant la séparation en deux groupes.

Servette – St-Gall 1-1

Servette – St-Gall 1-1

Super League | 26ème journée | Saison 25/26

21.02.2026

Le constat est le même pour le LS, qui n'a gagné aucune de ses six dernières rencontres de championnat (3 défaites, 3 nuls). Victimes de deux interventions de la VAR, les Lausannois ont réagi trop tardivement et sont rentrés bredouilles du Tessin, trois jours après leur déplacement en Tchéquie en Conference League.

A «seulement» six points d'YB, le LS (9e) conserve lui aussi l'espoir de finir dans le top 6. Mais la dynamique ne parle ni en sa faveur ni en celle de son rival du bout du Léman, d'autant plus que son parcours européen pourrait encore se prolonger.

Lugano – Lausanne-Sport 2-1

Lugano – Lausanne-Sport 2-1

Super League | 26ème journée | Saison 25/26

22.02.2026

Thoune au repos

Le match nul de St-Gall a également fait les affaires du leader Thoune, qui n'a pas pu disputer son match prévu samedi à Winterthour en raison d'une pelouse impraticable. Le promu bernois aura l'occasion de prendre 14 points d'avance en tête mercredi (19h00), jour choisi par la SFL pour reprogrammer cette partie.

L'effet Stephan Lichsteiner a par contre toujours de la peine à se faire ressentir à Bâle (5e). Les Rhénans ont concédé une défaite embarrassante dimanche sur la pelouse de Lucerne (4-2) et sont relégués à six points du podium.

Enfin, le derby de la Limmat samedi soir a souri au FC Zurich (8e). Le FCZ s'est imposé 2-1 face au grand rival Grasshopper et se relance également dans la course au top 6.

