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Super League Sion joue gros face à Lausanne avant le couperet

ATS

12.4.2026 - 05:01

Sion accueille le Lausanne-Sport dimanche (16h30) pour la 33e journée, la dernière avant la séparation en deux groupes. Les Sédunois visent toujours une qualification européenne.

Sédunois et Lausannois se retrouvent dimanche à Sion (archives).
Sédunois et Lausannois se retrouvent dimanche à Sion (archives).
KEYSTONE

Keystone-SDA

12.04.2026, 05:01

12.04.2026, 07:37

Facile vainqueur de Grasshopper lundi dernier (4-0), le FC Sion peut encore croire à une participation à une Coupe d'Europe la saison prochaine. Il faut pour cela battre Lausanne avant les cinq confrontations prévues avec les autres membres du Championship Group.

Pour le LS, il s'agit de bien finir une saison sans grand enjeu. Les hommes de Peter Zeidler ont rebondi samedi contre Winterthour (2-1) après deux défaites de rang, mais ils n'arrivent de loin pas à Tourbillon en tant que favoris.

En net regain de forme depuis deux matches (victoires 5-0 et 3-0 contre GC et Lucerne), Servette se rend chez les Young Boys (16h30) pour la passe de trois. Les Grenat veulent finir leur saison ratée sur une bonne note.

En déplacement à Lucerne (16h30), Saint-Gall doit de son côté s'imposer pour retarder le sacre annoncé du FC Thoune.

GC – Sion 0-4

GC – Sion 0-4

Super League | 32ème journée | Saison 25/26

06.04.2026

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