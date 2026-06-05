Ali Kabacalman reste fidèle au FC Sion. Le club valaisan a annoncé vendredi avoir prolongé jusqu'en 2028 le contrat de son capitaine.

𝗞𝗮𝗯𝗮𝗰𝗮𝗹𝗺𝗮𝗻 𝗽𝗿𝗼𝗹𝗼𝗻𝗴𝗲 𝗷𝘂𝘀𝗾𝘂’𝗲𝗻 𝟮𝟬𝟮𝟴 ✍🏽



Le 𝗙𝗖 𝗦𝗶𝗼𝗻 est fier d’annoncer la prolongation de contrat de son capitaine, 𝗔𝗹𝗶 𝗞𝗮𝗯𝗮𝗰𝗮𝗹𝗺𝗮𝗻. 🫡



𝗖𝗼𝗺𝗺𝘂𝗻𝗶𝗾𝘂𝗲́:https://t.co/ONIHoaOcKE ℹ️



🗣 𝗔𝗹𝗹𝗲𝘇 𝗦𝗶𝗼𝗻 🔴⚪️#Ensemble #Toujours pic.twitter.com/CvyDXXZrTl — FC Sion (@FCSion) June 5, 2026

Keystone-SDA ATS

Né à Lausanne, Kabacalman était arrivé à Tourbillon à l'été 2023, en provenance d'Yverdon. Le milieu de 30 ans avait déjà signé une prolongation de contrat en mars 2025, s'engageant alors jusqu'à l'été 2027. Il a disputé 40 matches officiels durant la saison 2025/26, toutes compétitions confondues.

«Ali est un joueur fondamental de notre effectif. Au-delà de ses qualités sportives, il apporte beaucoup au groupe par son leadership, son professionnalisme et son expérience. Il représente parfaitement l’identité que nous souhaitons donner à notre équipe», explique le directeur sportif Barthélémy Constantin, cité dans le communiqué du club.