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Super League Sion lamine Lausanne à Tourbillon, Servette et YB se neutralisent

ATS

12.4.2026 - 18:33

Vainqueur 3-0 du Lausanne-Sport dimanche, le FC Sion a confirmé s'il le fallait qu'il était le meilleur club romand de Super League cette saison. Les Valaisans abordent le Championship Group avec l'ambition de jouer l'Europe.

Sion – Lausanne-Sport 3-0

Sion – Lausanne-Sport 3-0

Super League | 33ème journée | Saison 25/26

12.04.2026

Keystone-SDA

12.04.2026, 18:33

12.04.2026, 19:26

Avec 52 points, Sion va entamer le tour final avec cinq longueurs de retard sur la troisième place de Lugano, synonyme de Conference League. Un écart encore important, mais qui pourrait vite être résorbé en raison des confrontations directes entre prétendants à l'Europe.

D'autant plus que si Saint-Gall venait à remporter la Coupe de Suisse (demi-finale à Yverdon dimanche 19 avril) tout en restant sur le podium, le 4e du classement final deviendrait européen, le vainqueur de la Coupe étant qualifié pour l'Europa League.

Une défense lausannoise à la rue

Contre Lausanne, le FC Sion de Didier Tholot a fait la différence en deuxième mi-temps, après un hommage aux jeunes du FC Lutry victimes du drame de Crans-Montana. Avant le coup d'envoi, Christian Constantin, président du FC Sion, et Vincent Steinmann, directeur général du LS, ont remis un maillot commémoratif au président du club vaudois.

Les Sédunois ont concrétisé leur domination dès la 57e, Benjamin Kololli profitant d'une passe en retrait mal dosée de Brandon Soppy. La défense lausannoise a ensuite pris l'eau en concédant deux penaltys. Ali Kabacalman a raté le sien (60e), mais Ilyas Chouaref n'a pas tremblé dix minutes plus tard (70e).

Sion a même ajouté un troisième but face à une défense aux abois. Il est venu du pied droit de Franck Surdez, qui a marqué pour la première fois depuis son retour en Suisse (74e).

Dans le camp lausannois, même si la relégation n'est plus un danger, la question est de savoir si Peter Zeidler va terminer la saison sur le banc. L'euphorie suscitée par le beau parcours en Conference League apparaît en tout cas bien lointaine...

Servette tenu en échec à Berne

Servette est de son côté passé tout proche d'une troisième victoire consécutive sur la pelouse des Young Boys (1-1). Les Grenat ont toutefois confirmé qu'ils étaient bien sur une trajectoire opposée à celle du LS.

Le SFC peut avoir des regrets, car il a mené 1-0 après le premier but de Thomas Lopes (19 ans) en Super League, sur un excellent centre de l'indispensable Junior Kadile (56e). Mais YB a égalisé à la 71e grâce à un penalty transformé par l'ex-Servettien Chris Bedia.

YB – Servette 1-1

YB – Servette 1-1

Super League | 33ème journée | Saison 25/26

12.04.2026

Saint-Gall perd deux points

En déplacement à Lucerne, Saint-Gall a de son côté été contraint au match nul (2-2), et perd une occasion de se rapprocher un peu de Thoune, qui n'a pas joué samedi à Bâle - le match a été renvoyé en raison d'un incendie au Parc St-Jacques. Les Brodeurs comptent désormais 11 points de retard sur le leader, alors que Bâle est 4e, un point devant Sion.

Menés 1-0 puis 2-1, Saint-Gall a égalisé par deux fois grâce à Aliou Baldé (73e/87e). Les buts lucernois ont été marqués par Andrej Vasovic (10e) et Lars Villiger (77e).

Enfin, l'aventure en Super League de Winterthour va très certainement prendre fin à l'issue de la saison. Battu par Grasshopper samedi (2-0), «Winti» accuse désormais 8 points de retard sur le barragiste, alors qu'il ne reste que cinq matches à disputer.

Lucerne – St-Gall 2-2

Lucerne – St-Gall 2-2

Super League | 33ème journée | Saison 25/26

12.04.2026

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