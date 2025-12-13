  1. Clients Privés
Super League Sion à l’assaut du top 3, Thoune pour asseoir sa suprématie

ATS

13.12.2025 - 04:01

Un seul club romand jouera samedi lors de la 17e journée de Super League. Sion, 5e du classement avec 24 points, reçoit GC à 18h.

Les joueurs valaisans, dont Theo Berdayes, reçoivent GC samedi
Les joueurs valaisans, dont Theo Berdayes, reçoivent GC samedi
KEYSTONE

Keystone-SDA

13.12.2025, 04:01

13.12.2025, 08:12

Les hommes de Didier Tholot sont invaincus depuis quatre matches. Après trois nuls consécutifs, les Sédunois ont dominé YB 2-0 le week-end dernier. Les Sauterelles ne font pas franchement peur du haut de leur 11e place avec 14 points.

Super League. Sion surprend YB, Lausanne bute sur Lugano

Super LeagueSion surprend YB, Lausanne bute sur Lugano

Les Zurichois couchent sur deux revers 1-0 et ont passablement de peine à marquer puisqu'avec leurs 19 buts, ils possèdent la pire attaque de Super League.

Thoune pour faire le break

Samedi sera le théâtre du choc entre l'étonnant leader Thoune et son dauphin St-Gall. Après deux revers, les Bernois ont étalé Lucerne 4-1. Les Brodeurs n'ont eux réussi qu'un point lors des deux dernières parties. Si Thoune venait à l'emporter, les Bernois repousseraient les Saint-Gallois à neuf points.

Super League. Servette se donne un peu d’air, Thoune fait de la magie

Super LeagueServette se donne un peu d’air, Thoune fait de la magie

Le derby zurichois entre le FCZ et Winterthour est assez inégal sur le papier avec un FCZ qui reste sur dix points sur ses quatre derniers matches et Winterthour solide lanterne rouge avec ses 9 points.

