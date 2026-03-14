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Super League Sion se relance à Zurich, Thoune poursuit sa marche triomphale

Nicolas Larchevêque

14.3.2026

Sion s'est imposé 2-1 au Letzigrund face au FC Zurich samedi. Après trois matches sans victoire en Super League, les Sédunois reviennent à un point de Bâle (4e), qui accueille Servette dimanche.

Zurich – Sion 1-2

Zurich – Sion 1-2

Super League | 30ème journée | Saison 25/26

14.03.2026

Keystone-ATS

14.03.2026, 19:56

14.03.2026, 21:04

Le match s'est débloqué peu après l'heure de jeu, lorsque l'attaquant valaisan Ilyas Chouaref a obtenu un penalty sur une faute d'Alexander Hack. Benjamin Kololli l'a transformé dans la foulée (68e), en prenant le contre-pied du gardien Silas Huber.

Deux minutes plus tard, le portier sédunois Anthony Raccioppi n'est pas parvenu à bloquer le ballon dans les airs, le relâchant sur le Zurichois Juan Perea qui a égalisé sans trembler. Mais Kreshnik Hajrizi a redonné l'avantage aux Sédunois à la 85e de la tête. Dans les arrêts de jeu, Raccioppi a encore réalisé un arrêt décisif pour valider le succès des siens.

Les hommes de Didier Tholot ont ainsi mis fin à une série de neuf matches sans victoire à l'extérieur. Cinquièmes avec 45 unités, ils restent également au contact du top 4, synonyme de campagne européenne la saison prochaine.

Thoune déroule face à GC

Dans l'autre rencontre, Thoune a battu Grasshopper à domicile 5-1. Le solide leader du championnat a pourtant concédé l'ouverture du score à la 17e par Young-Jun Lee, mais est parvenu à égaliser à la 33e par Mattias Kaït puis a pris l'avantage grâce à Genis Montolio quatre minutes plus tard.

Les hommes de Mauro Lustrinelli ont ensuite déroulé face à l'avant-dernier de Super League en deuxième période, en marquant à trois reprises par Brighton Labeau (50e), Elmin Rastoder (61e) et Furkan Dursun (80e).

Super League. Le choc au sommet renvoyé, St-Gall s’amuse dans la neige

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A la faveur du renvoi de la rencontre entre ses poursuivants Saint-Gall (2e) et Lugano (3e) prévue samedi à 20h30 à cause des chutes de neige au Kybunpark, Thoune possède une confortable avance de respectivement 17 et 22 points sur les Brodeurs et les Tessinois.

Thoune – GC 5-1

Thoune – GC 5-1

Super League | 30ème journée | Saison 25/26

14.03.2026

Rilind Nivokazi : «Didier Tholot m'a donné de la confiance»

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Le meilleur buteur du FC Sion savoure sa première saison dans l'élite du football suisse. A 26 ans, l'Italo-Kosovar démontre qu'il a sa place, avec 11 buts en 23 matches sous le maillot sédunois. Rencontre avec l'ancien joueur de Bellinzone.

13.03.2026

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