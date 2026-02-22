  1. Clients Privés
Super League Sion terrasse les Young Boys grâce à un triplé de Nivokazi !

ATS

22.2.2026 - 16:02

Dominateur et vainqueur des Young Boys (3-1), le FC Sion a frappé un grand coup dimanche à Tourbillon. Grâce à un triplé de Rilind Nivokazi, les Valaisans reviennent provisoirement à trois points du podium de Super League.

Nivokazi schnürt den Hattrick

Nivokazi schnürt den Hattrick

22.02.2026

Keystone-SDA

22.02.2026, 16:02

22.02.2026, 16:06

L'attaquant kosovar, qui n'avait plus marqué depuis le 7 décembre, a frappé dès la 15e après un bon travail d'Ilyas Chouaref. Liam Chipperfield s'était vu refuser un but par la VAR un peu plus tôt lors d'un début de match totalement à l'avantage des Sédunois.

Très remuant, Chouaref a obtenu un penalty à la 42e mais Chipperfield a buté sur le portier bernois Marvin Keller. A l'affût, Nivokazi a été le plus prompt sur le rebond pour marquer le 2-0.

Après une brève réaction d'YB, symbolisée par la réduction du score de Joël Monteiro (52e), l'avant-centre sédunois a assuré le succès des siens à la 77e.

Grâce à cette victoire Sion prend quatre points d'avance sur son adversaire du jour, toujours autant décevant cette saison malgré un effectif alléchant. Les Valaisans lorgnent même sur le podium en attendant le match de Lugano (3e) contre Lausanne dimanche (16h30).

