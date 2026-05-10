Véritable tube de cette fin de saison, le FC Sion se rapproche toujours plus du podium de Super League et d'une qualification pour une compétition européenne. Les Valaisans ont signé dimanche une cinquième victoire de rang sans encaisser de but en dominant Thoune, tout frais champion de Suisse, à Tourbillon (2-0).

Sion – Thoune 2-0 Super League | 36ème journée | Saison 25/26 10.05.2026

Keystone-SDA ATS

Les hommes de Didier Tholot sont revenus à seulement deux points de la troisième place de Lugano, renversé sur sa pelouse par Saint-Gall (2-1). Ils auront l'occasion de s'en emparer jeudi lors de la réception des Tessinois, à l'occasion de l'avant-dernière journée du championnat.

Dimanche, Sion s'en est encore remis à Ilyas Chouaref pour faire la différence (3 buts et 3 assists en 5 matches). Le Franco-Maltais a réalisé un grand pont avant d'adresser un centre précis pour Winsley Boteli pour le 1-0. Il s'est lui-même chargé du 2-0 quelques instants plus tard, d'une frappe précise à ras de terre.

L'Europe à portée de main

Les Sédunois et leur défense de fer (moins d'un but encaissé par match en moyenne) ont désormais leur destin en main dans la course à l'Europe. Ils joueront les qualifications de la Conference League s'ils battent Lugano jeudi et Young Boys dimanche à Berne.

Bâle et YB, les deux principaux représentants suisses sur la scène européenne ces dernières années, devront quant à eux se contenter des compétitions nationales la saison prochaine. Déjà hors course, les Bernois ont sans doute infligé le même sort aux Rhénans en les battant 3-0 dimanche.

YB – Bâle 3-0 Super League | 36ème journée | Saison 25/26 10.05.2026

Avec sept points de retard sur Lugano, Bâle (5e, 56 pts) ne peut plus compter que sur un miracle pour revenir sur la 4e place de Sion (61 pts), laquelle pourrait offrir un billet supplémentaire si Saint-Gall remporte la Coupe de Suisse.

Lugano – St-Gall 1-2 Super League | 36ème journée | Saison 25/26 10.05.2026

Winterthour n'est pas mort

La lutte contre la relégation n'est en revanche pas terminée entre Winterthour (12e) et Grasshopper (11e). Vainqueure d'un piteux Lausanne-Sport samedi (2-1), la lanterne rouge est revenue à quatre points du barragiste avant un duel prometteur entre les deux cancres mardi à Zurich (20h30).

Winterthour – Lausanne-Sport 2-1 Super League | 36ème journée | Saison 25/26 09.05.2026

Grasshopper a en effet perdu gros en s'inclinant 2-1 dans le derby de la Limmat contre le FC Zurich, pour la première de Peter Zeidler sur le banc. L'ancien entraîneur du LS doit remobiliser ses troupes avant ce match décisif qui pourrait les rapprocher du purgatoire.

Zurich – GC 2-1 Super League | 36ème journée | Saison 25/26 09.05.2026

A la lutte pour l'honorifique première place du Relegation Group – en fait, le 7e rang de Super League -, Servette et Lucerne n'ont pas réussi à se départager samedi soir (3-3). Après une première partie de saison décevante, les Grenat peuvent se réjouir de l'éclosion de Thomas Lopes, jeune talent de 19 ans qui a marqué son quatrième but consécutif en Super League.