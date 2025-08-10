  1. Clients Privés
Super League Sion veut garder la tête, Servette n’a plus d’excuses

ATS

10.8.2025 - 04:01

La 3e journée de Super League se conclut dimanche avec quatre rencontres, dont trois concernent les Romands. Sion va tout faire pour rester en tête, alors que Servette doit réagir après deux défaites.

Chouaref (à gauche) et Sion pour continuer à sourire.
Chouaref (à gauche) et Sion pour continuer à sourire.
ATS

Keystone-SDA

10.08.2025, 04:01

10.08.2025, 13:18

Les Sédunois couchent sur un probant succès 4-0 sur Lugano et espèrent bien conserver leur couronne de leader à Berne face à YB qui vient de se faire fesser 4-1 par Bâle. Nivokazi et Lukembila, deux réussites chacun, sont en pleine forme. Dans les buts, Anthony Racioppi aura une motivation supplémentaire puisqu'il affronte son ancien club.

Dimanche à la Praille, c'est un duel de mal classés qui voit Servette chercher à obtenir ses premiers points face à un GC lui aussi en fond de classement. Thomas Häberli limogé, les Grenat n'ont désormais plus d'excuses. Mais les Genevois ne se sont pas rassurés en Coupe d'Europe, se faisant battre 3-1 par Utrecht lors du match aller du 3e tour des qualifications de l'Europa League.

Troisième club romand en lice, Lausanne accueille Zurich à la Tuilière. Les Vaudois veulent surfer sur leur bonne prestation en Conference League contre Astana.

Conference League. Lausanne domine Astana et fait un bon pas vers les play-off

Conference LeagueLausanne domine Astana et fait un bon pas vers les play-off

Servette FC : «Retrouver une stabilité avec quelqu'un qui connaît la maison»

Servette FC : «Retrouver une stabilité avec quelqu'un qui connaît la maison»

Le club grenat connaît un début de saison très compliqué. Qui pourrait donc redresser l'équipe servettienne ? blue Sport a recueilli les avis des journalistes et des supporters, qui suivent le club.

08.08.2025

