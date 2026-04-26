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Super League Le FC Sion à Bâle pour frapper un coup dans la course à l’Europe

ATS

26.4.2026 - 04:01

Sion a l'occasion de s'emparer de la 4e place de la Super League dimanche. Les Valaisans se déplacent sur la pelouse de Bâle (14h00) avec l'ambition de jouer l'Europe la saison prochaine.

Après deux succès probants, le FC Sion frappera-t-il un nouveau grand coup à Bâle?
Après deux succès probants, le FC Sion frappera-t-il un nouveau grand coup à Bâle?
KEYSTONE

Keystone-SDA

26.04.2026, 04:01

26.04.2026, 07:53

Quelques jours après l'annonce de la prolongation de contrat de son entraîneur Didier Tholot, Sion veut poursuivre sur sa lancée chez les Rhénans. Les Sédunois visent une troisième victoire de rang après leurs succès probants contre Grasshopper (4-0) et Lausanne (3-0).

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Avec un point de retard sur Bâle (4e, 53 pts), Sion est dans la course pour une qualification européenne. Pour rappel, si Saint-Gall (2e, 60 pts) reste sur le podium et remporte la Coupe de Suisse contre le SLO (finale le 24 mai), la 4e place serait synonyme de Conference League.

Servette reçoit de son côté la lanterne rouge Winterthour (16h30) avec l'envie de confirmer ses progrès des dernières semaines. Les Grenat restent sur deux victoires et un match nul et peuvent légitimement viser la première place du Relegation Group, qui ne saurait toutefois faire oublier leur saison décevante.

Le dernier match du week-end opposera Young Boys à Saint-Gall dans la capitale (16h30).

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