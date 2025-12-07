Les deux clubs romands en lice dimanche lors de la 16e journée de Super League évolueront à domicile. Sion accueillera Young Boys à 16h30, alors que Lausanne recevra Lugano au même moment.

Le FC Sion de Didier Tholot espère renouer avec la victoire en Super League dimanche. KEYSTONE

Keystone-SDA ATS

Sixième du classement, le FC Sion couche sur une série de quatre matches sans victoire en championnat (une défaite, suivie de trois nuls consécutifs). Les hommes de Didier Tholot ont retrouvé des couleurs jeudi en allant battre Aarau en 8e de finale de la Coupe de Suisse. A l'inverse, YB reste sur six matches sans défaite en Super League (trois succès et trois nuls).

Sorti par Yverdon en Coupe mercredi, le Lausanne-Sport se doit de réagir à la Tuilière. Les hommes de Peter Zeidler restent sur un succès de prestige en championnat, dimanche dernier face au leader Thoune. Mais leurs adversaires tessinois sont en forme: Lugano a ainsi gagné les deux derniers matches qu'il a disputés à l'extérieur, dont un à Thoune.

La lanterne rouge Winterthour accueillera par ailleurs le FC Bâle dès 14h. «Winti» espère confirmer le succès obtenu sur la pelouse du FC Lucerne huit jours plus tôt. Le FCB veut pour sa part mettre fin à une série de quatre matches sans victoire en championnat (trois nuls et une défaite). Un échec en terre zurichoise pourrait coûter cher au coach rhénan Ludovic Magnin.