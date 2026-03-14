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Super League Le FC Sion à Zurich pour reprendre sa marche en avant

ATS

14.3.2026 - 05:00

Sion se rend au Letzigrund samedi pour affronter le FC Zurich pour la 30e journée de Super League (18h00). Les hommes de Didier Tholot ont l'occasion de garder les places européennes dans son viseur.

Les Sédunois (ici Winsley Boteli) veulent à nouveau exulter au Letzigrund contre le FCZ.
Les Sédunois (ici Winsley Boteli) veulent à nouveau exulter au Letzigrund contre le FCZ.
ATS

Keystone-SDA

14.03.2026, 05:00

14.03.2026, 08:20

À quatre journées avant la scission du championnat en deux groupes, les Sédunois (5es, 42 points) sont en ballotage favorable dans la lutte au top 6, avec six points d'avance sur la 7e place.

En cas de victoire sur les bords de la Limmat face à un adversaire qui reste sur trois défaites de rang, Sion peut garder le contact sur Bâle (4e, 46 points) et un top 4 synonyme de campagne européenne la saison prochaine. Après trois matches sans victoire, les Valaisans doivent réagir face au mal classé du FC Zurich (10e, 31 points).

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Vainqueur 2-1 à Berne lors de sa précédente sortie, le solide leader Thoune (68 pts) accueille Grasshopper, 11e et avant-dernier du championnat à 18h00. Enfin, Lugano (3e, 49 unités) se rend à Saint-Gall (2e, 54 points) pour tenter d'effectuer un rapproché vers la 2e place (20h30).

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Le meilleur buteur du FC Sion savoure sa première saison dans l'élite du football suisse. A 26 ans, l'Italo-Kosovar démontre qu'il a sa place, avec 11 buts en 23 matches sous le maillot sédunois. Rencontre avec l'ancien joueur de Bellinzone.

13.03.2026

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