Sion se rend au Letzigrund samedi pour affronter le FC Zurich pour la 30e journée de Super League (18h00). Les hommes de Didier Tholot ont l'occasion de garder les places européennes dans son viseur.

Les Sédunois (ici Winsley Boteli) veulent à nouveau exulter au Letzigrund contre le FCZ. ATS

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À quatre journées avant la scission du championnat en deux groupes, les Sédunois (5es, 42 points) sont en ballotage favorable dans la lutte au top 6, avec six points d'avance sur la 7e place.

En cas de victoire sur les bords de la Limmat face à un adversaire qui reste sur trois défaites de rang, Sion peut garder le contact sur Bâle (4e, 46 points) et un top 4 synonyme de campagne européenne la saison prochaine. Après trois matches sans victoire, les Valaisans doivent réagir face au mal classé du FC Zurich (10e, 31 points).

Vainqueur 2-1 à Berne lors de sa précédente sortie, le solide leader Thoune (68 pts) accueille Grasshopper, 11e et avant-dernier du championnat à 18h00. Enfin, Lugano (3e, 49 unités) se rend à Saint-Gall (2e, 54 points) pour tenter d'effectuer un rapproché vers la 2e place (20h30).