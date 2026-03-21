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Super League Sion peut sécuriser son siège, objectif moindre pour Servette

ATS

21.3.2026 - 04:01

Les trois premiers matches de la 31e journée de Super League figurent au programme samedi. Deux clubs romands sont en lice: Sion et Servette.

Le FC Sion de Didier Tholot peut assurer sa place dans le top 6 samedi
Le FC Sion de Didier Tholot peut assurer sa place dans le top 6 samedi
ATS

Keystone-SDA

21.03.2026, 04:01

21.03.2026, 08:24

Le FC Sion, qui accueille St-Gall à 20h30, a l'occasion d'assurer définitivement sa place dans le top 6 (Championship Group). Les Valaisans restent sur un succès au Letzigrund face à Zurich. Les joueurs de Didier Tholot pointent au 5e rang, à égalité avec Young Boys avec une marge de 9 unités sur Lucerne et Lausanne à trois matches de la séparation en deux groupes.

Super League. Servette retrouve enfin le sourire, Sion frustré par la lanterne rouge

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Objectif moindre pour Servette

Condamné au Relegation Group, le Servette FC reçoit pour sa part Grasshopper à 18h. Les Grenat n'ont désormais plus qu'un objectif, assurer au plus vite le maintien.

Tribune fermée à Genève. Servette s’insurge : «Sanctions arbitraires et inéquitables»

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Enfin, le leader Thoune se déplace à Zurich pour y affronter à 18h également le FCZ, 10e du classement à 2 points de Servette. Les Thounois abordent cette journée avec 16 longueurs d'avance sur leur dauphin St-Gall et 21 sur Lugano (3e).

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