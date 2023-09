Les trois équipes vaudoises seront en lice ce samedi. A 18h00, le Stade Lausanne-Ouchy espère cueillir sa première victoire de la saison avec la venue des Grasshoppers.

Anthony Braizat: il doit mener le SLO à la victoire aujourd'hui ! KEYSTONE

Au repos la semaine dernière, le SLO aura sa chance contre des Zurichois qui restent sur deux défaites en championnat, à Winterthour et devant Lucerne. La victoire est presque impérative pour le néo-promu s’il n’entend pas rester littéralement scotché à la dernière place du classement.

La pression du résultat sera également bien présente pour le Lausanne-Sport qui se déplace à St. Gall pour un coup d’envoi à 18h00. Fessée dimanche dernier à domicile par le FC Winterthour, la formation de Ludovic Magnin semble plus à l’aise à l’extérieur avec une performance méritoire à Berne et un succès à Bâle. Mais à St. Gall on le sait, l’atmosphère est souvent bien pesante pour le visiteur.

Enfin, Yverdon Sport, la meilleure équipe romande du moment, se déplace à Winterthour pour le match de 20h30. Avec ses nouvelles recrues, Marco Schällibaum est en train de bâtir une équipe fort séduisante qui a donné la leçon au Servette FC samedi dernier dans le huis clos de la Maladière. A la Schützenwiese, on lui demandera de poursuivre dans le même registre.

