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Super League St-Gall perd des plumes face un Lugano réduit à dix

Nicolas Larchevêque

17.3.2026

Saint-Gall a égaré deux points précieux en match en retard de la 30e journée de Super League. Les Brodeurs ont été tenus en échec 1-1 par Lugano. Ils accusent 16 points de retard sur le leader Thoune.

Lugano a arraché un point à St-Gall en fin de match mardi soir.
Lugano a arraché un point à St-Gall en fin de match mardi soir.
IMAGO/STEINSIEK.CH

Keystone-ATS

17.03.2026, 21:00

17.03.2026, 21:03

Les Saint-Gallois ont pris comme à leur habitude un départ fulgurant. Ils ont été récompensés par une réussite de Witzig à la 15e. Mais ils ne sont pas parvenus ensuite à enchaîner.

Les Tessinois ont été réduits à dix à la 64e quand Daniel Dos Santos a écopé d'un second carton jaune synonyme d'expulsion. Mais malgré cette infériorité numérique, ils ont arraché le nul à la 92e par Steffen. Cela leur permet d'occuper seuls la troisième place du classement, à 22 longueurs de Thoune.

Super League. Le choc au sommet renvoyé, St-Gall s’amuse dans la neige

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Match annulé, les St-Gallois s’amusent dans la neige !

Match annulé, les St-Gallois s’amusent dans la neige !

La rencontre de Super League entre St-Gall et Lugano a été annulée samedi soir en raison de la neige. Les Brodeurs ont alors profité des conditions hivernales pour s’amuser devant leurs supporters.

14.03.2026

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