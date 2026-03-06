  1. Clients Privés
Tout est dit en Super League ? St-Gall résigné : «Thoune n'a plus qu'un seul adversaire : lui-même»

ATS

6.3.2026 - 11:39

Seule une victoire à Thoune aurait permis de maintenir en vie les minces espoirs de titre à Saint-Gall en Super League. Tenus en échec, les Brodeurs doivent désormais lutter pour garder une place européenne.

Thoune – St-Gall 2-2

Thoune – St-Gall 2-2

Super League | 28ème journée | Saison 25/26

05.03.2026

Keystone-SDA

06.03.2026, 11:39

Les buts inscrits dans les dernières secondes provoquent souvent de très fortes émotions. Mais jeudi à Thoune, ce n'a pas vraiment été le cas. Certes, Christian Witzig a arraché un point pour Saint-Gall (2-2) grâce à un but inscrit au bout du temps additionnel, mais même le buteur savait que cela n'allait pas suffire. «Notre objectif était de gagner ici et de faire un peu vaciller Thoune. On ne va pas y arriver avec un point», déclare-t-il.

Super League. Thoune rate le onze à la suite sur le gong, mais est proche du graal

Super LeagueThoune rate le onze à la suite sur le gong, mais est proche du graal

Une victoire aurait permis de réduire l'écart avec Thoune à onze points. Cela aurait toujours été un lourd handicap, mais l'espoir serait resté. Désormais, même les plus grands optimistes en Suisse orientale doivent admettre que la messe est dite. «C'est pratiquement fait», estime Witzig. Son entraîneur Enrico Maassen abonde: «Thoune n'a plus qu'un seul adversaire: lui-même.»

La psychologie dans le football

Saint-Gall a récolté 51 points en 28 journées jusqu'ici. Avec ce total, l'équipe aurait occupé la première place au même moment la saison dernière, avec cinq points d'avance sur le futur champion, le FC Bâle. «C'est amer, mais cette saison, il y a une équipe qui fait encore nettement mieux», lâche le capitaine Lukas Görtler.

Ce qui rend le FC Thoune si fort est toutefois difficile à expliquer, estime le joueur de 31 ans. Il n'est sûr que d'une chose: «Il y a beaucoup de psychologie là-dedans.»

Dans le football, les pieds ne font pas tout: la tête est tout aussi importante, voire plus. C'est la seule explication, selon lui, au fait que Thoune ait si bien réagi après une première mi-temps clairement dominée par Saint-Gall. «Il leur a suffi d'une séquence positive pour ensuite jouer avec une conviction incroyable.»

Super League. De promu à champion ? Thoune aux portes d'un exploit historique

Super LeagueDe promu à champion ? Thoune aux portes d'un exploit historique

En effet, on a l'impression que Thoune arrache régulièrement ses succès grâce à une pure force de volonté. Les joueurs de l'Oberland bernois ne brillent pas forcément dans la construction du jeu et utilisent volontiers les longs ballons pour atteindre la zone offensive. Là, il faut ensuite la puissance nécessaire pour s'imposer. Contre Saint-Gall, les buts thounois sont tombés après une longue remise en jeu menant à un penalty et sur un corner.

L'entraîneur de Lucerne, Mario Frick, parlait le week-end dernier du retour du «kick and rush». C'est une recette similaire à celle utilisée par Saint-Gall, mais Thoune l'a perfectionnée, selon Görtler. «Et les résultats leur donnent raison. Ils sont leaders à juste titre», juge le capitaine saint-gallois.

Une consolation en Coupe ?

Saint-Gall doit maintenant regarder dans le rétroviseur. Ses premiers poursuivants – Lugano, Bâle et Young Boys – se sont imposés lors de cette 28e journée. Les Rhénans seront d'ailleurs les prochains adversaires des Brodeurs dimanche (14h00). L'objectif pour Saint-Gall est désormais de défendre sa place européenne.

Super League. YB renforce son rang, Sion surpris au Tessin et Lausanne revit

Super LeagueYB renforce son rang, Sion surpris au Tessin et Lausanne revit

Les verts joueront en Europe la saison prochaine s'ils terminent dans le top 3 du championnat. Ou s'ils remportent la Coupe de Suisse, ce qui serait une première depuis 1969. Dans ce cas, le club disputerait même dans les qualifications de l'Europa League. Avec une 2e ou 3e place en Super League, ils devront se contenter de la Conference League.

La victoire en Coupe devrait donc devenir la priorité absolue. Car avec Yverdon (adversaire de Saint-Gall en demi-finale le 19 avril), Stade Lausanne-Ouchy et Grasshopper, Saint-Gall endosse logiquement le costume de favori.

