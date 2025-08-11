Renato Steffen : «C’est mon nom qui est traîné dans la boue»

Après des jours mouvementés, Renato Steffen a signé une solide performance lors de la victoire 3-1 contre le FC Bâle dimanche en Super League. À l’issue de la rencontre, la star de Lugano a eu des mots clairs sur les rumeurs qui circulent à son sujet.

Avant sa performance de dimanche, Renato Steffen a vécu une semaine agitée. KEYSTONE

Après deux défaites initiales en championnat, le FC Lugano s'est retrouvé sous pression avant son match de dimanche. Cette mauvaise passe sportive a été agrémentée par plusieurs bruits de couloir. Renato Steffen, joueur clé de la saison dernière, était ainsi absent pour le match crucial de qualifications en Conference League contre Celje jeudi dernier suite à une prétendue dispute avec Mattia Croci-Torti à l'entraînement.

Mais l'entraîneur tessinois a immédiatement démenti ces propos après le match, soldé par une lourde défaite (5-0) : «Je ne l'ai pas convoqué parce qu'il n'était pas en forme à 100 %. Pour disputer de tels matches, il faut être en pleine forme».

Steffen a lui-même nié toute violence physique auprès de blue Sport: «Oui, ça a chauffé, mais ni plus ni moins. Cela s'est déjà produit des centaines de fois». De plus, la femme de Steffen, Qendresa, a été la cible d'insultes et de menaces virulentes sur les réseaux sociaux à cause de ces rumeurs. Cela est allé si loin que leur fils Lian (7 ans) a été retiré temporairement des entraînements juniors pour des raisons de sécurité.

Le public était donc curieux de savoir si l'ailier argovien serait présent sur le terrain dimanche lors du match à domicile contre le tenant du tire bâlois et comment l'international suisse aux 41 sélections allait surmonter tout ce remue-ménage autour de sa personne.

La réponse forte de Steffen sur le terrain

Cette situation «n'est pas facile», a estimé le joueur de 33 ans dimanche dans une interview accordée à nos collègues alémaniques. «Quand il s’agit de Renato Steffen, en tant que footballeur, c’est une chose. Mais quand mon entourage est impliqué et que des histoires circulent dans le but de me nuire, cela me pose problème», a souligné Steffen après l'importante victoire 3-1 contre le FCB, où il a joué de 2016 à 2018.

Des nombreuses discussions aurait eu lieu en interne, aussi bien au sein du club que dans l'équipe. Steffen a expliqué qu’il a toujours été soutenu, même s’il était également important d'aborder les sujets dérangeantes.

«Je ne peux pas vraiment influencer le reste. J'ai ressenti le besoin de clarifier des choses qui étaient déjà fausses l'année dernière et qui le sont encore maintenant. En fin de compte, c'est mon nom qui est traîné dans la boue», a-t-il constaté en soulignant que des limites ont été dépassées.

«Je suis donc heureux d'avoir pu le montrer aujourd'hui grâce à cette performance. C'est un poids en moins sur mes épaules», a admis Steffen, qui a pu s'inscrire son nom sur la liste des buteurs pour la première fois de la saison avec un coup franc qui a permis à son équipe de mener 2-0.

«Je peux m'appuyer sur cela. Mais je sais que je peux certainement faire encore mieux», a reconnu Steffen. Les fans de Lugano ne sont donc pas les seuls à être impatients de voir la façon dont leur numéro 11 se comportera dans les semaines à venir.

Notice sur l’IA : cet article a été traduit de l’allemand à l’aide de l’intelligence artificielle.