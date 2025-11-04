Le match entre Lugano et Saint-Gall, interrompu dimanche, sera rejoué dans son intégralité mercredi 26 novembre à 19h. C'est ce qu'a annoncé la Swiss Football League sur son site Internet.

Keystone-SDA ATS

Le match de la 12e journée a dû être interrompu à la 48e minute, alors que le score était de 1-0 pour les Tessinois, en raison de l'impraticabilité du terrain du Cornaredo, puis annulé. Des pluies persistantes ont rendu impossible la poursuite du match. Comme l'indique la SFL, toutes les statistiques du match et les avertissements seront supprimés.