Au bénéfice d’un contrat en or, Antonio Marchesano livre la marchandise. Le transfuge du FC Zurich a donné la victoire 1-0 à Yverdon face à St. Gall.

Yverdon – St-Gall 1-0 Credit Suisse Super League // 24ème journée // Saison 24/25 16.02.2025

Keystone-SDA, ats ATS

Antonio Marchesano a surgi à la... 92e minute sur une ouverture du Boris Cespedes, sorti du placard au moment opportun, pour devancer Lawrence Zigi. Cette victoire n’a pas de prix pour la formation de Paolo Tramezzani. Elle survient après les deux lourdes défaites contre Young Boys (6-1) et Lausanne (4-1) et au lendemain du succès 1-0 de Winterthour contre les Young Boys. Grâce au flair de Marchesano, Yverdon possède toujours un matelas de 7 points sur la «lanterne rouge».

La physionomie de la rencontre a changé peu avant l’heure de jeu avec l’expulsion de Jozo Stanic, coupable d’une faute de dernier recours sur Hugo Komano. A onze contre dix, Yverdon a eu la main jusqu’au coup de sifflet final. Son emprise dans cette fin de match fut totale. Cinq minutes avant son but, Marchesano avait été à l’origine d’une très belle action conclue par une reprise de Marley Aké qui a été stoppée avec un brin de réussite par Lawrence Zigi.

Jean-Pierre Nsame a eu la «malchance» d’entrer en jeu trois minutes avant l’expulsion de Stanic. Le Camerounais a eu toutefois eu le temps de se procurer une occasion en or sur un centre de Willem Geubbels. Mais il n’a pas pu cadrer sa tête et devra encore patienter pour inscrire un 112e but qui fera de lui le seul meilleur buteur de l’histoire de la Super League.