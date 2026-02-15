Suivez le derby Lausanne - Servette en direct

  1. Clients Privés
Super League LIVE : suivez la 25e journée de Super League

blue Sport

15.2.2026

La 25e journée de Super League s’achève ce dimanche avec deux rencontres au menu. Le FC Bâle reçoit le FC Lugano tandis que le FC Lausanne-Sport accueille le Servette FC dans un derby lémanique qui promet de faire des étincelles. 

Super League. Sion se rend chez le leader, derby lémanique crucial

Super LeagueSion se rend chez le leader, derby lémanique crucial

Ces rencontres sont à suivre en direct et en live TV sur «blue Sport» dès 16h30.

Rédaction blue Sport

15.02.2026, 16:20

15.02.2026, 17:31

FC Lausanne-Sport - Servette FC

Timothé Cognat : «A un moment donné faut arrêter… Comment ça peut être rouge ça ?»

Timothé Cognat : «A un moment donné faut arrêter… Comment ça peut être rouge ça ?»

À la mi-temps du derby lémanique, le milieu de terrain du Servette FC revient au micro de blue Sport sur l’expulsion de son coéquipier Marco Burch à la 27e minute, qui a fait basculer le match.

15.02.2026

FC Lausanne-Sport - Servette FC
live
FC Lausanne-Sport - Servette FC

di 15.02. 15:55 - 19:30 ∙ blue Sports Live ∙ FC Lausanne-Sport - Servette FC

Louer avec tv.blue.ch

FC Bâle - FC Lugano

FC Bâle 1893 - FC Lugano
live
FC Bâle 1893 - FC Lugano

di 15.02. 15:55 - 19:30 ∙ blue Sports Live ∙ FC Bâle 1893 - FC Lugano

Louer avec tv.blue.ch

