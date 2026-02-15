Suivez le derby Lausanne - Servette en direct

La 25e journée de Super League s’achève ce dimanche avec deux rencontres au menu. Le FC Bâle reçoit le FC Lugano tandis que le FC Lausanne-Sport accueille le Servette FC dans un derby lémanique qui promet de faire des étincelles.

Ces rencontres sont à suivre en direct et en live TV sur «blue Sport» dès 16h30.

FC Lausanne-Sport - Servette FC

Timothé Cognat : «A un moment donné faut arrêter… Comment ça peut être rouge ça ?» À la mi-temps du derby lémanique, le milieu de terrain du Servette FC revient au micro de blue Sport sur l’expulsion de son coéquipier Marco Burch à la 27e minute, qui a fait basculer le match. 15.02.2026

FC Bâle - FC Lugano