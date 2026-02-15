Suivez le derby Lausanne - Servette en direct

La 25e journée de Super League s’achève ce dimanche avec deux rencontres au menu. Le FC Bâle reçoit le FC Lugano tandis que le FC Lausanne-Sport accueille le Servette FC dans un derby lémanique qui promet de faire des étincelles.
Ces rencontres sont à suivre en direct et en live TV sur «blue Sport» dès 16h30.
FC Lausanne-Sport - Servette FC
di 15.02. 15:55 - 19:30 ∙ blue Sports Live ∙ FC Lausanne-Sport - Servette FC
-
L'événement a commencé
FC Bâle - FC Lugano
di 15.02. 15:55 - 19:30 ∙ blue Sports Live ∙ FC Bâle 1893 - FC Lugano
-
L'événement a commencé