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Super League LIVE : suivez la 37e journée de Super League

Clara Francey

12.5.2026

La 37e journée de Super League débute ce mardi soir avec trois parties du Relegation Group. En pleine lutte contre la relégation, Winterthour se déplace à Zurich pour y défier Grasshopper. En Suisse romande, les yeux seront rivés sur le derby lémanique entre Servette et Lausanne. Enfin, Lucerne accueille Zurich.

Ces rencontres sont à suivre en direct et en live TV sur «blue Sport» dès 20h30.

Rédaction blue Sport

12.05.2026, 20:20

Qui restera en Super League ?. Duel de tous les dangers entre Grasshopper et Winterthour

Qui restera en Super League ?Duel de tous les dangers entre Grasshopper et Winterthour

Servette FC - FC Lausanne-Sport

UHD HDR Servette FC - FC Lausanne-Sport
live
UHD HDR Servette FC - FC Lausanne-Sport

ma 12.05. 19:55 - 23:10 ∙ blue Sports Live ∙ UHD HDR Servette FC - FC Lausanne-Sport

Louer avec tv.blue.ch

Grasshopper Club Zürich - FC Winterthour

UHD HDR Grasshopper Club Zürich - FC Winterthour
live
UHD HDR Grasshopper Club Zürich - FC Winterthour

ma 12.05. 19:55 - 23:10 ∙ blue Sports Live ∙ UHD HDR Grasshopper Club Zürich - FC Winterthour

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FC Lucerne - FC Zurich

UHD HDR FC Lucerne - FC Zurich
live
UHD HDR FC Lucerne - FC Zurich

ma 12.05. 19:55 - 23:10 ∙ blue Sports Live ∙ UHD HDR FC Lucerne - FC Zurich

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