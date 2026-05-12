La 37e journée de Super League débute ce mardi soir avec trois parties du Relegation Group. En pleine lutte contre la relégation, Winterthour se déplace à Zurich pour y défier Grasshopper. En Suisse romande, les yeux seront rivés sur le derby lémanique entre Servette et Lausanne. Enfin, Lucerne accueille Zurich.
Ces rencontres sont à suivre en direct et en live TV sur «blue Sport» dès 20h30.
Servette FC - FC Lausanne-Sport
ma 12.05. 19:55 - 23:10 ∙ blue Sports Live ∙ UHD HDR Servette FC - FC Lausanne-Sport
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L'événement a commencé
Grasshopper Club Zürich - FC Winterthour
ma 12.05. 19:55 - 23:10 ∙ blue Sports Live ∙ UHD HDR Grasshopper Club Zürich - FC Winterthour
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FC Lucerne - FC Zurich
ma 12.05. 19:55 - 23:10 ∙ blue Sports Live ∙ UHD HDR FC Lucerne - FC Zurich
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