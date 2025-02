Derby du Rhône de folie à Tourbillon ! Trois penalties sifflés et transformés dans les dernières minutes ont conduit à un nul 3-3 qui ne peut satisfaire ni le FC Sion et ni le Servette FC.

Sion – Servette 3-3 Credit Suisse Super League // 22ème journée // Saison 24/25 04.02.2025

Keystone-ATS Clara Francey

Benjamin Kololli a été le héros malheureux d’une fin de rencontre qui restera longtemps dans les annales. Le transfuge du FC Bâle a inscrit deux penalties aux 85e et aux 89e avant de commettre une faute au bout du temps additionnel pour permettre à Enzo Crivelli d’égaliser sur un penalty signalé par un arbitrage électronique qui ne laisse décidément rien passé au FC Sion.

Après trois défaites lors de ses trois premiers matches, le FC Sion a enfin marqué un point en 2025. Mais les Sédunois en voulaient certainement davantage dans l’espoir de se relancer pleinement. Quant au Servette FC, ce quatrième nul de rang renforce l’impression dégagée ces dernières semaines. Malgré les performances de choix d’Alexis Antunes et de Miroslav Stefanovic, tous les deux buteurs et passeurs – une 100e passe décisive pour le Bosnien sous les couleurs du Servette FC -, les Grenat ne témoignent plus de la maîtrise voulue pour un candidat au titre.

Par ailleurs, le choix de laisser Dereck Kutesa sur le banc au coup d’envoi interpelle. Introduit à la pause, le meilleur buteur du championnat, qui a trouvé le poteau à 2-2, ne peut pas être un joker de luxe lorsque l’équipe traverse une passe aussi difficile.

Lausanne aussi ne gagne pas

Comme le Servette FC et le FC Sion, le Lausanne-Sport n’a toujours pas connu les délices de la victoire en 2025. Au Letzigrund, les Vaudois ont partagé l’enjeu (2-2) avec les Grasshoppers malgré l’ouverture du score magnifique d’Alvin Sanches. Seulement, des errements défensifs ne leur ont pas permis de garder ce 1-0.

Heureusement pour Ludovic Magnin, l’Argentin Fabrivio Oviedo a surgi sur un centre de Morgan Poaty pour égaliser à la 85e minute. Même si les Grasshoppers en sont désormais à huit matches sans défaite, ce nul au Letzigrund revêt toutefois un parfum de défaite pour une équipe qui avait terminé 2024 d’une manière aussi brillante.