Mauvaise opération pour les clubs vaudois samedi lors de la 32e journée de Super League. Le FC Lausanne-Sport s’est incliné (1-0) sur la pelouse du FC Winterthour, lanterne rouge, et perd de précieux points dans la course au top 6. De son côté, Yverdon Sport FC a été battu (2-1) à domicile par Grasshopper et voit ce dernier lui céder la place de barragiste.

Winterthour – Lausanne-Sport 1-0 Credit Suisse Super League // 32ème journée // Saison 24/25 12.04.2025

Keystone-ATS Nicolas Larchevêque

La messe est pratiquement dite pour le Lausanne-Sport ! Battus 1-0 à Winterthour, les Vaudois ne figureront pas lundi prochain dans le top-6 même si cet échec n’est pas encore acté mathématiquement.

Lausanne peut encore se hisser dans le bon wagon si Zurich ne marque plus aucun point lors des ses deux prochains matches et, bien sûr, s’il s’impose à Pâques contre Lugano. Même si le poids des absences a pesé, Lausanne a livré une performance à Winterthour qui souligne que sa septième place au classement répond à une certaine logique. Si flamboyante à l’automne, l’équipe a perdu le fil cette année. La grave blessure du joyau Alvin Sanches a, bien sûr, représenté un immense coup dur.

A Winterthour, Lausanne a cédé sur un autogoal de Morgan Poaty peu après l’heure de jeu. Les Vaudois n’en ont pas fait assez pour mériter davantage sur une pelouse où ils s’étaient déjà inclinés sur le même score le 9 novembre dernier pour le seul couac de leur magnifique automne.

Yverdon barragiste

Ce samedi n’a également pas souri à Yverdon Sport. Battus 2-1 sur leur pelouse par les Grasshoppers contre le cours du jeu, les joueurs de Paolo Tramezzani se retrouvent à nouveau dans la peau du barragiste, avec 6 points d’avance sur Winterthour. Un matelas sans doute conséquent, mais qui n’offre pas toutes les assurances.

Oui, Yverdon devra batailler encore pour assurer son maintien. Avec 2 points d’avance sur les Grasshoppers et Yverdon, le FC Sion serait, par ailleurs, bien avisé de ne pas perdre dimanche le derby du Rhône...

A Yverdon, les Grasshoppers ont raflé la mise grâce à une déviation de la tête à la 78e du joker Pascal Schürpf sur un coup franc de Giotto Morandi.