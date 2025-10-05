  1. Clients Privés
Super League Servette corrigé par Bâle, succès ahurissant de Lugano

Nicolas Larchevêque

5.10.2025

Après deux victoires de rang en Super League, le Servette FC est retombé dans ses travers dimanche à Genève. Le club grenat a été battu (3-0) sur sa pelouse par le FC Bâle lors de la 8e journée. De son côté, le FC Lugano a signé un succès renversant après avoir été mené de deux longueurs à Winterthour (4-2).

Servette – Bâle 0-3

Servette – Bâle 0-3

Super League | 8ème journée | Saison 25/26

05.10.2025

Keystone-ATS

05.10.2025, 18:23

05.10.2025, 21:39

Coup d'arrêt pour Servette, qui visait une troisième victoire d'affilée en Super League. Les Grenat ont été défaits 3-0 à domicile par Bâle lors de la 8e journée.

Super League. Servette désarmé : «Perdre 3-0 de cette manière, ça fait mal»

Super LeagueServette désarmé : «Perdre 3-0 de cette manière, ça fait mal»

Les hommes de Jocelyn Gourvennec n'ont pas trouvé la clé pour faire douter un FCB qui n'a pas dû forcer son talent pour s'imposer grâce à des réussites d'Ajeti (5e) et Otele (41e/59e). Bâle remonte ainsi sur le podium provisoire avec 15 points, à égalité avec Saint-Gall, et une longueur derrière le leader Thoune.

Pris à froid

En première période, les Grenat ont été pris à froid par Ajeti dès la 5e. Oublié par la défense devant les buts, l'attaquant bâlois, déjé buteur jeudi contre Stuttgart en Europa League, a ouvert la marque sur un centre de Vouilloz.

Les Rhénans ont laissé la possession aux Genevois, mais ces derniers n'ont pas tiré une seule fois au but de toute la première période. À la 41e, Otele a repris de la tête un centre de Shaqiri pour inscrire le 2-0.

Super League. Porté par un intenable Theo Bair, le Lausanne-Sport humilie YB !

Super LeaguePorté par un intenable Theo Bair, le Lausanne-Sport humilie YB !

En deuxième mi-temps, Servette a évolué de manière beaucoup plus offensive. Mais Otele a à nouveau pris le dessus sur Mall sur une frappe puissante pour sceller le score final à la 59e. Après la trêve internationale, Servette se rendra dans l’Oberland bernois affronter Thoune, à nouveau leader du championnat après son succès 2-1 samedi à Saint-Gall.

Lugano enfonce «Winti»

En bas de classement, Winterthour attend toujours sa première victoire de l'exercice. Les Zurichois ont perdu 4-2 chez eux contre Lugano. Ils ont pourtant mené grâce à Dansoko (27e) et Hunziker (46e), mais les Tessinois ont tout renversé en moins d'un quart d'heure. Bislimi (57e), Dos Santos (64e), Behrens (68e) et Cimignani (70e) ont marqué pour les bianconeri, qui remontent ainsi au huitième rang avec dix points.

La situation devient très sérieuse pour «Winti», qui ne compte que deux points. L'équipe d'Uli Forte, dont le poste pourrait vaciller, est déjà à six longueurs du duo lémanique composé par le Lausanne-Sport et Servette.

Winterthour – Lugano 2-4

Winterthour – Lugano 2-4

Super League | 8ème journée | Saison 25/26

05.10.2025

