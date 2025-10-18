But gag et raté lunaire : Servette dans tous ses états à Thoune

  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Sports d'hiver

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Champions League
  6. Sports d'hiver
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Super League But gag et raté lunaire : Servette dans tous ses états à Thoune

Nicolas Larchevêque

18.10.2025

Le Servette FC est rentré bredouille de son déplacement chez le leader, le FC Thoune, samedi en Super League. Après un départ idéal, le club genevois a perdu le fil, encaissant notamment un but gag (3-1). De son côté, le FC Bâle n’a fait qu’une bouchée (3-0) de la lanterne rouge, le FC Winterthour.

Thoune – Servette 3-1

Thoune – Servette 3-1

Super League | 9ème journée | Saison 25/26

18.10.2025

Keystone-ATS

18.10.2025, 19:52

18.10.2025, 20:28

Thoune reste leader de Super League. Lors de la 9e journée, les Bernois ont battu Servette 3-1. Le promu continue donc de surprendre en bien pour son retour dans l'élite.

La partie a été très animée, surtout dans sa phase initiale. Stevanovic a donné l'avantage aux visiteurs dès la 6e, mais Thoune ne s'est pas laissé impressionner. Imeri a égalisé une minute plus tard, avant que Labeau ne signe le 2-1 à la 18e après un énorme cafouillage entre le gardien Mall et Rouiller.

En seconde période, Servette aurait pu égaliser avec un peu plus d'efficacité. Ayé a touché la barre alors qu'il avait le but vide devant lui (55e, à voir ci-dessous en vidéo), Stevanovic a tiré au-dessus en très bonne position (68e) et une tête de Morandi a frôlé le poteau (93e).

L’incroyable raté du Servette FC !

L’incroyable raté du Servette FC !

Florian Ayé s’est-il fait l’auteur du raté de la saison samedi à Thoune en Super League ? Seul à quelques mètres du but adverse, l’attaquant du Servette FC a manqué l’immanquable...

18.10.2025

Meichtry a assuré les trois points à la 94e. Mauro Lustrinelli a fait les bons choix : tant Imeri que Labeau ont fêté leur première titularisation avec un but.

Jocelyn Gourvennec : «On a des joueurs qui ne sont pas à leur niveau»

Jocelyn Gourvennec : «On a des joueurs qui ne sont pas à leur niveau»

La réaction de Jocelyn Gourvennec, entraîneur du Servette FC, après la défaite de son équipe (3-1) à Thoune samedi en Super League.

18.10.2025

Winterthour inquiète

Dans l'autre rencontre, Bâle n'a éprouvé aucun problème pour l'emporter 3-0 contre un très faible Winterthour. Les Rhénans ont fait la différence avant le repos après des réussites de Leroy (4e), Shaqiri (30e/pen) et Daniliuc (33e).

Avec 2 points seulement à son actif, Winterthour commence à se trouver dans une situation très compromise. La position de l'entraîneur Uli Forte est forcément menacée.

Bâle – Winterthour 3-0

Bâle – Winterthour 3-0

Super League | 9ème journée | Saison 25/26

18.10.2025

Les plus lus

Les États-Unis secoués par une vague de manifestations contre Trump
Genève renversant pour sa fête, Lausanne et Fribourg fessés
But gag et raté lunaire : Servette dans tous ses états à Thoune
«Je n'ai rien vu de tel sur d'autres parcours» - Le monde du golf en émoi
Une des têtes d’affiche des Swiss Indoors se blesse gravement