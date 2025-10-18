But gag et raté lunaire : Servette dans tous ses états à Thoune

Le Servette FC est rentré bredouille de son déplacement chez le leader, le FC Thoune, samedi en Super League. Après un départ idéal, le club genevois a perdu le fil, encaissant notamment un but gag (3-1). De son côté, le FC Bâle n’a fait qu’une bouchée (3-0) de la lanterne rouge, le FC Winterthour.

Thoune – Servette 3-1 Super League | 9ème journée | Saison 25/26 18.10.2025

Keystone-ATS Nicolas Larchevêque

Thoune reste leader de Super League. Lors de la 9e journée, les Bernois ont battu Servette 3-1. Le promu continue donc de surprendre en bien pour son retour dans l'élite.

La partie a été très animée, surtout dans sa phase initiale. Stevanovic a donné l'avantage aux visiteurs dès la 6e, mais Thoune ne s'est pas laissé impressionner. Imeri a égalisé une minute plus tard, avant que Labeau ne signe le 2-1 à la 18e après un énorme cafouillage entre le gardien Mall et Rouiller.

En seconde période, Servette aurait pu égaliser avec un peu plus d'efficacité. Ayé a touché la barre alors qu'il avait le but vide devant lui (55e, à voir ci-dessous en vidéo), Stevanovic a tiré au-dessus en très bonne position (68e) et une tête de Morandi a frôlé le poteau (93e).

L’incroyable raté du Servette FC ! Florian Ayé s’est-il fait l’auteur du raté de la saison samedi à Thoune en Super League ? Seul à quelques mètres du but adverse, l’attaquant du Servette FC a manqué l’immanquable... 18.10.2025

Meichtry a assuré les trois points à la 94e. Mauro Lustrinelli a fait les bons choix : tant Imeri que Labeau ont fêté leur première titularisation avec un but.

Jocelyn Gourvennec : «On a des joueurs qui ne sont pas à leur niveau» La réaction de Jocelyn Gourvennec, entraîneur du Servette FC, après la défaite de son équipe (3-1) à Thoune samedi en Super League. 18.10.2025

Winterthour inquiète

Dans l'autre rencontre, Bâle n'a éprouvé aucun problème pour l'emporter 3-0 contre un très faible Winterthour. Les Rhénans ont fait la différence avant le repos après des réussites de Leroy (4e), Shaqiri (30e/pen) et Daniliuc (33e).

Avec 2 points seulement à son actif, Winterthour commence à se trouver dans une situation très compromise. La position de l'entraîneur Uli Forte est forcément menacée.